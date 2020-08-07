Вход
Сравнение товаров

Все товарыМобильные телефоны
POCO X4 GT 8GB/256GB международная версия (черный)
Xiaomi Redmi 15 4G 8GB/256GB международная версия (фиолетовый)
POCO M7 Pro 5G 12GB/512GB международная версия (фиолетовый)
POCO X4 GT 8GB/256GB международная версия (черный) Телефон POCO X4 GT 8GB/256GB международная версия (черный) Нет в наличии и под заказ
Xiaomi Redmi 15 4G 8GB/256GB международная версия (фиолетовый) Телефон Xiaomi Redmi 15 4G 8GB/256GB международная версия (фиолетовый) от 593,00 р.
POCO M7 Pro 5G 12GB/512GB международная версия (фиолетовый) Телефон POCO M7 Pro 5G 12GB/512GB международная версия (фиолетовый) 899,00 р.
Общая информация
Дата выхода на рынокДата выхода на рынок2022 г.2025 г.2025 г.
Основные
Тип
Типсмартфонсмартфонсмартфон
Операционная система
Операционная системаAndroidAndroidAndroid
Версия ОС на момент выхода
Версия ОС на момент выходаAndroid 12Android 15Android 14
ОболочкаОболочкаMIUIHyper OSHyper OS
Размер экрана
Размер экрана6.6"6.9"6.67"
Разрешение экрана
Разрешение экрана1080x24601080x23401080x2400
Технология экрана
Технология экранаIPSIPSAMOLED
Частота обновления экранаЧастота обновления экрана144 Гц144 Гц120 Гц
Объем оперативной памяти
Объем оперативной памяти8 ГБ8 ГБ12 ГБ
Тип оперативной памятиТип оперативной памятиLPDDR5LPDDR4XLPDDR4X
Виртуальное расширение оперативной памятиВиртуальное расширение оперативной памятиНет данных12 ГБ
Объем встроенной памяти
Объем встроенной памяти256 ГБ256 ГБ512 ГБ
Тип встроенной памятиТип встроенной памятиUFS 3.1UFS 2.2UFS 2.2
Количество точек матрицы основной камерыКоличество точек матрицы основной камеры64 Мп50 Мп50 Мп
Характеристики блока камер
Характеристики блока камер64 Мп, f/1.89, 1/1.72", 0.8мкм, широкоугольный
8 Мп, f/2.2, 120˚, 1/4.0", 1.12мкм, сверхширокоугольный
2 Мп, f/2.4, 1.75мкм, макро		50 Мп, f/1.8, широкоугольный50 Мп, f/1.5, 26мм, 1/1.95", 0.8мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный
2 Мп, f/2.4, датчик глубины
Максимальное разрешение видеоМаксимальное разрешение видео3840x2160 (30 кадров/с)1920x1080 (30 кадров/с)1920x1080 (30 кадров/с)
Беспроводная зарядка
Беспроводная зарядка
Обратная беспроводная зарядка
Обратная беспроводная зарядкаНет данныхНет данных
Быстрая зарядкаБыстрая зарядкаUSB Power Delivery
Поддержка карт памятиПоддержка карт памятиmicroSDHC, microSDXCmicroSDHC, microSDXC
Максимальная емкость карты памяти
Максимальная емкость карты памятиНет данных1 ТБНет данных
Количество физических SIM-карт
Количество физических SIM-карт222
Формат SIM-карты
Формат SIM-картыnano-SIMnano-SIMnano-SIM
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти
Раздельные слоты SIM 2 и карт памятиНет данных
Процессор
ПлатформаПлатформаMediatek DimensityQualcomm SnapdragonMediatek Dimensity
Процессор
ПроцессорMediatek Dimensity 8100Qualcomm Snapdragon 685Mediatek Dimensity 7025 Ultra
Тактовая частота процессора
Тактовая частота процессора2 850 МГц2 800 МГц2 500 МГц
Количество ядер
Количество ядер8 (4+4)8 (4+4)8 (2+6)
Микроархитектура ЦПУМикроархитектура ЦПУARM Cortex-A78 2850 МГц + ARM Cortex-A55 2000 МГцARM Cortex-A73 2800 МГц + ARM Cortex-A53 1900 МГцARM Cortex-A78 2500 МГц + ARM Cortex-A55 2000 МГц
Разрядность процессора
Разрядность процессора64 бита64 бита64 бита
Техпроцесс
Техпроцесс5 нм6 нм6 нм
Графический ускоритель
Графический ускорительARM Mali-G610 MC6Qualcomm Adreno 610IMG PowerVR BXM-8-256
Конструкция
Конструкция корпуса
Конструкция корпусамоноблокмоноблокмоноблок
Стереодинамики
Стереодинамики
Материал гранейМатериал гранейпластикпластикпластик
Материал задней крышкиМатериал задней крышкипластикпластикпластик
Цвет гранейЦвет гранейНет данныхфиолетовыйфиолетовый
Цвет задней крышкиЦвет задней крышкичерныйфиолетовыйфиолетовый
Цвет фронтальной панели
Цвет фронтальной панеличерныйчерныйчерный
Ударопрочный корпус
Ударопрочный корпус
Пыле- и влагозащита
Пыле- и влагозащитаIP64IP64
Физическая QWERTY-клавиатура
Физическая QWERTY-клавиатура
Сканер отпечатка пальца
Сканер отпечатка пальцаемкостныйоптический
Расположение сканера отпечатка пальца
Расположение сканера отпечатка пальцана боковом торцена боковом торцевстроен в дисплей
Разблокировка по лицу
Разблокировка по лицу
Функциональные особенностиФункциональные особенностиИК-передатчикИК-передатчик, электронный компасработа с мокрым экраном без ложных касаний, ИК-передатчик
Размеры и вес
Длина
Длина163.64 мм169.48 мм162.4 мм
Ширина
Ширина74.29 мм80.45 мм75.7 мм
Толщина
Толщина8.87 мм8.4 мм7.99 мм
Вес
Вес200 г214 г190 г
Экран
Количество цветов экрана
Количество цветов экрана16 млн16 млн16 млн
Разрешающая способность экрана
Разрешающая способность экрана407 ppi374 ppi394 ppi
Соотношение сторонСоотношение сторон20.5:919.5:920:9
Яркость экрана (типичная)Яркость экрана (типичная)Нет данных700 нит1200 нит
Яркость экрана (пиковая)Яркость экрана (пиковая)Нет данныхНет данных2100 нит
Сенсорный экранСенсорный экран
Защита от царапин
Защита от царапинGorilla Glass v5Нет данныхGorilla Glass v5
Постоянная работа экранаПостоянная работа экранаНет данных
Динамический контроль частоты обновления (LTPO)Динамический контроль частоты обновления (LTPO)Нет данных
Управление яркостью подсветки экранаУправление яркостью подсветки экранаDC DimmingPWM Dimming
Частота ШИМЧастота ШИМНет данныхНет данных960 Гц
Основная камера
Встроенная камера
Встроенная камера
Количество модулей камерыКоличество модулей камеры312
Модули камер
Модули камерширокоугольный, сверхширокоугольный, макроширокоугольныйширокоугольный, датчик глубины
Встроенная вспышка
Встроенная вспышка
Автоматическая фокусировка
Автоматическая фокусировка
Оптическая стабилизация
Оптическая стабилизация
Диафрагма основной камеры
Диафрагма основной камерыf/1.89f/1.8f/1.5
Макс. количество кадров в секунду
Макс. количество кадров в секунду60 кадров/с30 кадров/с30 кадров/с
Фронтальная камера
Фронтальная камера
Фронтальная камера16 Мп8 Мп20 Мп
Характеристики фронтальной камерыХарактеристики фронтальной камерыНет данныхНет данных20 Мп, f/2.2, 1/4.0",
Расположение фронтальной камеры
Расположение фронтальной камерыв экранев экранев экране
Двойная камера
Двойная камера
Автоматическая фокусировка
Автоматическая фокусировка
Встроенная вспышка
Встроенная вспышка
Диафрагма фронтальной камеры
Диафрагма фронтальной камерыf/2.45f/2.0f/2.2
Макс. разрешение видео фронтальной камерыМакс. разрешение видео фронтальной камеры1920x1080 (Full HD)1920x1080 (Full HD)1280x720 (HD)
Датчики
Акселерометр
Акселерометр
Гироскоп
Гироскоп
Датчик освещенности
Датчик освещенности
Датчик приближенияДатчик приближения
Барометр
Барометр
Монитор сердечного ритма
Монитор сердечного ритма
Измерение насыщенности крови кислородом
Измерение насыщенности крови кислородом
Навигация
GPSGPS
ГЛОНАССГЛОНАСС
Beidou
Beidou
GALILEOGALILEOНет данных
Передача данных
EDGE
EDGE
HSPA
HSPA
HSPA+
HSPA+
LTE
LTE
5G
5G
Поддерживаемые частоты и полосыПоддерживаемые частоты и полосы2G GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz
3G WCDMA: B1, 2, 4, 5, 8
4G LTE FDD:1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28
4G LTE TDD:B38, 40, 41
5G NSA&SA: n1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78		2G: GSM:2/3/5/8
3G: WCDMA:1/5/8
4G: LTE FDD: 1/3/5/7/8/20/28
4G: LTE TDD: 38/40/41		2G GSM: 2, 3, 5, 8
3G WCDMA: 1, 2, 4, 5, 8, 6, 19
4G FDD:1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 66
4G TDD: 38, 40, 41, 42, 48
5G SA:1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78
5G NSA: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78
Интерфейсы
Bluetooth
Bluetooth5.35.05.3
Аудиокодеки BluetoothАудиокодеки BluetoothНет данныхSBC, AACSBC
Аудиовыход
Аудиовыход3.5 ммUSB Type-C3.5 мм
Wi-Fi
Wi-Fi802.11ax (Wi-Fi 6)802.11ac (Wi-Fi 5)802.11ac (Wi-Fi 5)
Разъём подключенияРазъём подключенияUSB Type-C 2.0USB Type-CUSB Type-C 2.0
NFC
NFC
Аккумулятор и время работы
Тип аккумулятора
Тип аккумулятораLi-ionLi-polLi-ion
Емкость аккумулятора
Емкость аккумулятора5 080 мА·ч7 000 мА·ч5 110 мА·ч
Конструкция аккумулятораКонструкция аккумуляторанесъемныйнесъемныйнесъемный
Мощность зарядки
Мощность зарядки67 Вт33 Вт45 Вт
Безопасность
SAR голова
SAR головаНет данныхНет данных0.86 Вт/кг
SAR тело
SAR телоНет данныхНет данных0.79 Вт/кг
Комплектация
Комплект поставкиКомплект поставкискрепка, USB кабелькабель USB-A - USB-C, скрепкакабель USB-A - USB-C, скрепка
ЧехолЧехолНет данных
Перо (стилус)
Перо (стилус)Нет данных
Метки
МодельМодельPOCO X4 GTXiaomi Redmi 15 4GPOCO M7 Pro
Поддержка обновлений ОС (с момента выхода)Поддержка обновлений ОС (с момента выхода)Нет данныхНет данных4 года
Метки
Метки256 ГБ, китайский смартфондля школьника, бюджетный смартфон, 256 ГБ512 ГБ
Вышеприведенная информация получена из открытых источников, в том числе с официальных сайтов и из каталогов. Поскольку мы не можем гарантировать 100%-ную точность и полноту описаний товаров, ОБЯЗАТЕЛЬНО уточняйте у продавца важные для вас параметры и осматривайте товар при получении. После оплаты вернуть или обменять неподходящий товар будет проблематично.
Все опубликованные в данном каталоге материалы являются собственностью ООО «Онлайнер», любая публикация или копирование (полное или частичное) без предварительного согласия запрещены.
