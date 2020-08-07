|Очистить список
Общая информация
|2022 г.
|2025 г.
|2025 г.
Основные
|смартфон
|смартфон
|смартфон
|Android
|Android
|Android
|Android 12
|Android 15
|Android 14
|MIUI
|Hyper OS
|Hyper OS
|6.6"
|6.9"
|6.67"
|1080x2460
|1080x2340
|1080x2400
|IPS
|IPS
|AMOLED
|144 Гц
|144 Гц
|120 Гц
|8 ГБ
|8 ГБ
|12 ГБ
|LPDDR5
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Нет данных
|12 ГБ
|256 ГБ
|256 ГБ
|512 ГБ
|UFS 3.1
|UFS 2.2
|UFS 2.2
|64 Мп
|50 Мп
|50 Мп
|64 Мп, f/1.89, 1/1.72", 0.8мкм, широкоугольный
8 Мп, f/2.2, 120˚, 1/4.0", 1.12мкм, сверхширокоугольный
2 Мп, f/2.4, 1.75мкм, макро
|50 Мп, f/1.8, широкоугольный
|50 Мп, f/1.5, 26мм, 1/1.95", 0.8мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный
2 Мп, f/2.4, датчик глубины
|3840x2160 (30 кадров/с)
|1920x1080 (30 кадров/с)
|1920x1080 (30 кадров/с)
|Нет данных
|Нет данных
|USB Power Delivery
|microSDHC, microSDXC
|microSDHC, microSDXC
|Нет данных
|1 ТБ
|Нет данных
|2
|2
|2
|nano-SIM
|nano-SIM
|nano-SIM
|Нет данных
Процессор
|Mediatek Dimensity
|Qualcomm Snapdragon
|Mediatek Dimensity
|Mediatek Dimensity 8100
|Qualcomm Snapdragon 685
|Mediatek Dimensity 7025 Ultra
|2 850 МГц
|2 800 МГц
|2 500 МГц
|8 (4+4)
|8 (4+4)
|8 (2+6)
|ARM Cortex-A78 2850 МГц + ARM Cortex-A55 2000 МГц
|ARM Cortex-A73 2800 МГц + ARM Cortex-A53 1900 МГц
|ARM Cortex-A78 2500 МГц + ARM Cortex-A55 2000 МГц
|64 бита
|64 бита
|64 бита
|5 нм
|6 нм
|6 нм
|ARM Mali-G610 MC6
|Qualcomm Adreno 610
|IMG PowerVR BXM-8-256
Конструкция
|моноблок
|моноблок
|моноблок
|пластик
|пластик
|пластик
|пластик
|пластик
|пластик
|Нет данных
|фиолетовый
|фиолетовый
|черный
|фиолетовый
|фиолетовый
|черный
|черный
|черный
|IP64
|IP64
|емкостный
|оптический
|на боковом торце
|на боковом торце
|встроен в дисплей
|ИК-передатчик
|ИК-передатчик, электронный компас
|работа с мокрым экраном без ложных касаний, ИК-передатчик
Размеры и вес
|163.64 мм
|169.48 мм
|162.4 мм
|74.29 мм
|80.45 мм
|75.7 мм
|8.87 мм
|8.4 мм
|7.99 мм
|200 г
|214 г
|190 г
Экран
|16 млн
|16 млн
|16 млн
|407 ppi
|374 ppi
|394 ppi
|20.5:9
|19.5:9
|20:9
|Нет данных
|700 нит
|1200 нит
|Нет данных
|Нет данных
|2100 нит
|Gorilla Glass v5
|Нет данных
|Gorilla Glass v5
|Нет данных
|Нет данных
|DC Dimming
|PWM Dimming
|Нет данных
|Нет данных
|960 Гц
Основная камера
|3
|1
|2
|широкоугольный, сверхширокоугольный, макро
|широкоугольный
|широкоугольный, датчик глубины
|f/1.89
|f/1.8
|f/1.5
|60 кадров/с
|30 кадров/с
|30 кадров/с
Фронтальная камера
|16 Мп
|8 Мп
|20 Мп
|Нет данных
|Нет данных
|20 Мп, f/2.2, 1/4.0",
|в экране
|в экране
|в экране
|f/2.45
|f/2.0
|f/2.2
|1920x1080 (Full HD)
|1920x1080 (Full HD)
|1280x720 (HD)
Датчики
Навигация
|Нет данных
Передача данных
|2G GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz
3G WCDMA: B1, 2, 4, 5, 8
4G LTE FDD:1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28
4G LTE TDD:B38, 40, 41
5G NSA&SA: n1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78
|2G: GSM:2/3/5/8
3G: WCDMA:1/5/8
4G: LTE FDD: 1/3/5/7/8/20/28
4G: LTE TDD: 38/40/41
|2G GSM: 2, 3, 5, 8
3G WCDMA: 1, 2, 4, 5, 8, 6, 19
4G FDD:1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 66
4G TDD: 38, 40, 41, 42, 48
5G SA:1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78
5G NSA: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78
Интерфейсы
|5.3
|5.0
|5.3
|Нет данных
|SBC, AAC
|SBC
|3.5 мм
|USB Type-C
|3.5 мм
|802.11ax (Wi-Fi 6)
|802.11ac (Wi-Fi 5)
|802.11ac (Wi-Fi 5)
|USB Type-C 2.0
|USB Type-C
|USB Type-C 2.0
Аккумулятор и время работы
|Li-ion
|Li-pol
|Li-ion
|5 080 мА·ч
|7 000 мА·ч
|5 110 мА·ч
|несъемный
|несъемный
|несъемный
|67 Вт
|33 Вт
|45 Вт
Безопасность
|Нет данных
|Нет данных
|0.86 Вт/кг
|Нет данных
|Нет данных
|0.79 Вт/кг
Комплектация
|скрепка, USB кабель
|кабель USB-A - USB-C, скрепка
|кабель USB-A - USB-C, скрепка
|Нет данных
|Нет данных
Метки
|POCO X4 GT
|Xiaomi Redmi 15 4G
|POCO M7 Pro
|Нет данных
|Нет данных
|4 года
|256 ГБ, китайский смартфон
|для школьника, бюджетный смартфон, 256 ГБ
|512 ГБ
Вышеприведенная информация получена из открытых источников, в том числе с официальных сайтов и из каталогов. Поскольку мы не можем гарантировать 100%-ную точность и полноту описаний товаров, ОБЯЗАТЕЛЬНО уточняйте у продавца важные для вас параметры и осматривайте товар при получении. После оплаты вернуть или обменять неподходящий товар будет проблематично.
Все опубликованные в данном каталоге материалы являются собственностью
