Мобильные телефоны
POCO X4 GT 8GB/256GB международная версия (черный)
Xiaomi Redmi 15 4G 8GB/256GB международная версия (фиолетовый)
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 8GB/256GB международная версия (фиолетовый)
Xiaomi Redmi Note 14 8GB/256GB международная версия (черный)
POCO M7 Pro 5G 8GB/256GB международная версия (серебристый)
Общая информация
Дата выхода на рынокДата выхода на рынок2022 г.2025 г.2025 г.2025 г.2025 г.
Основные
Тип
Типсмартфонсмартфонсмартфонсмартфонсмартфон
Операционная система
Операционная системаAndroidAndroidAndroidAndroidAndroid
Версия ОС на момент выхода
Версия ОС на момент выходаAndroid 12Android 15Android 14Android 14Android 14
ОболочкаОболочкаMIUIHyper OSHyper OSHyper OSHyper OS
Размер экрана
Размер экрана6.6"6.9"6.67"6.67"6.67"
Разрешение экрана
Разрешение экрана1080x24601080x23401080x24001080x24001080x2400
Технология экрана
Технология экранаIPSIPSAMOLEDAMOLEDAMOLED
Частота обновления экранаЧастота обновления экрана144 Гц144 Гц120 Гц120 Гц120 Гц
Объем оперативной памяти
Объем оперативной памяти8 ГБ8 ГБ8 ГБ8 ГБ8 ГБ
Тип оперативной памятиТип оперативной памятиLPDDR5LPDDR4XLPDDR4XLPDDR4XLPDDR4X
Виртуальное расширение оперативной памятиВиртуальное расширение оперативной памятиНет данных4 ГБНет данныхНет данных
Объем встроенной памяти
Объем встроенной памяти256 ГБ256 ГБ256 ГБ256 ГБ256 ГБ
Тип встроенной памятиТип встроенной памятиUFS 3.1UFS 2.2UFS 2.2UFS 2.2UFS 2.2
Количество точек матрицы основной камерыКоличество точек матрицы основной камеры64 Мп50 Мп200 Мп108 Мп50 Мп
Характеристики блока камер
Характеристики блока камер64 Мп, f/1.89, 1/1.72", 0.8мкм, широкоугольный
8 Мп, f/2.2, 120˚, 1/4.0", 1.12мкм, сверхширокоугольный
2 Мп, f/2.4, 1.75мкм, макро		50 Мп, f/1.8, широкоугольный200 Мп, f/1.65, 23мм, 1/1.4", 0.56мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный
8 Мп, f/2.2, 15мм, 120˚, 1/4.4", 1.0мкм, сверхширокоугольный
2 Мп, f/2.4, макро		108 Мп, f/1.7, 1/1.67", 0.64мкм, широкоугольный
2 Мп, f/2.4, макро
2 Мп, f/2.4, датчик глубины		50 Мп, f/1.5, 26мм, 1/1.95", 0.8мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный
2 Мп, f/2.4, датчик глубины
Максимальное разрешение видеоМаксимальное разрешение видео3840x2160 (30 кадров/с)1920x1080 (30 кадров/с)1920x1080 (60 кадров/с)1920x1080 (60 кадров/с)1920x1080 (30 кадров/с)
Беспроводная зарядка
Беспроводная зарядка
Обратная беспроводная зарядка
Обратная беспроводная зарядкаНет данныхНет данныхНет данныхНет данных
Быстрая зарядкаБыстрая зарядкаUSB Power Delivery
Поддержка карт памятиПоддержка карт памятиmicroSDHC, microSDXCmicroSDHC, microSDXCmicroSDHC, microSDXCmicroSDHC, microSDXC
Максимальная емкость карты памяти
Максимальная емкость карты памятиНет данных1 ТБ1 ТБ1 ТБНет данных
Количество физических SIM-карт
Количество физических SIM-карт22222
Формат SIM-карты
Формат SIM-картыnano-SIMnano-SIMnano-SIMnano-SIMnano-SIM
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти
Раздельные слоты SIM 2 и карт памятиНет данных
Процессор
ПлатформаПлатформаMediatek DimensityQualcomm SnapdragonMediatek HelioMediatek HelioMediatek Dimensity
Процессор
ПроцессорMediatek Dimensity 8100Qualcomm Snapdragon 685Mediatek Helio G100Mediatek Helio G99 UltraMediatek Dimensity 7025 Ultra
Тактовая частота процессора
Тактовая частота процессора2 850 МГц2 800 МГц2 200 МГц2 200 МГц2 500 МГц
Количество ядер
Количество ядер8 (4+4)8 (4+4)8 (2+6)8 (2+6)8 (2+6)
Микроархитектура ЦПУМикроархитектура ЦПУARM Cortex-A78 2850 МГц + ARM Cortex-A55 2000 МГцARM Cortex-A73 2800 МГц + ARM Cortex-A53 1900 МГцARM Cortex-A76 2200 МГц + ARM Cortex-A55 2000 МГцARM Cortex-A76 2200 МГц + ARM Cortex-A55 2000 МГцARM Cortex-A78 2500 МГц + ARM Cortex-A55 2000 МГц
Разрядность процессора
Разрядность процессора64 бита64 бита64 бита64 бита64 бита
Техпроцесс
Техпроцесс5 нм6 нм6 нм6 нм6 нм
Графический ускоритель
Графический ускорительARM Mali-G610 MC6Qualcomm Adreno 610ARM Mali-G57 MC2ARM Mali-G57 MC2IMG PowerVR BXM-8-256
Конструкция
Конструкция корпуса
Конструкция корпусамоноблокмоноблокмоноблокмоноблокмоноблок
Стереодинамики
Стереодинамики
Материал гранейМатериал гранейпластикпластикпластикпластикпластик
Материал задней крышкиМатериал задней крышкипластикпластикпластикпластикпластик
Цвет гранейЦвет гранейНет данныхфиолетовыйфиолетовыйчерныйсеребристый
Цвет задней крышкиЦвет задней крышкичерныйфиолетовыйфиолетовыйчерныйсеребристый
Цвет фронтальной панели
Цвет фронтальной панеличерныйчерныйчерныйчерныйчерный
Ударопрочный корпус
Ударопрочный корпус
Пыле- и влагозащита
Пыле- и влагозащитаIP64IP64IP54IP64
Физическая QWERTY-клавиатура
Физическая QWERTY-клавиатура
Сканер отпечатка пальца
Сканер отпечатка пальцаемкостныйоптическийоптическийоптический
Расположение сканера отпечатка пальца
Расположение сканера отпечатка пальцана боковом торцена боковом торцевстроен в дисплейвстроен в дисплейвстроен в дисплей
Разблокировка по лицу
Разблокировка по лицу
Функциональные особенностиФункциональные особенностиИК-передатчикИК-передатчик, электронный компасизогнутый экран (экран-водопад), ИК-передатчикИК-передатчикработа с мокрым экраном без ложных касаний, ИК-передатчик
Размеры и вес
Длина
Длина163.64 мм169.48 мм162.16 мм163.25 мм162.4 мм
Ширина
Ширина74.29 мм80.45 мм74.92 мм76.55 мм75.7 мм
Толщина
Толщина8.87 мм8.4 мм8.24 мм8.16 мм7.99 мм
Вес
Вес200 г214 г180 г196.5 г190 г
Экран
Количество цветов экрана
Количество цветов экрана16 млн16 млн16 млн16 млн16 млн
Разрешающая способность экрана
Разрешающая способность экрана407 ppi374 ppi394 ppi394 ppi394 ppi
Соотношение сторонСоотношение сторон20.5:919.5:920:920:920:9
Яркость экрана (типичная)Яркость экрана (типичная)Нет данных700 нит1200 нит1200 нит1200 нит
Яркость экрана (пиковая)Яркость экрана (пиковая)Нет данныхНет данных1800 нит1800 нит2100 нит
Сенсорный экранСенсорный экран
Защита от царапин
Защита от царапинGorilla Glass v5Нет данныхGorilla Glass Victus 2Gorilla Glass v5Gorilla Glass v5
Постоянная работа экранаПостоянная работа экранаНет данныхНет данныхНет данных
Динамический контроль частоты обновления (LTPO)Динамический контроль частоты обновления (LTPO)Нет данныхНет данныхНет данных
Управление яркостью подсветки экранаУправление яркостью подсветки экранаDC DimmingPWM DimmingPWM DimmingPWM Dimming
Частота ШИМЧастота ШИМНет данныхНет данных1 920 Гц960 Гц960 Гц
Основная камера
Встроенная камера
Встроенная камера
Количество модулей камерыКоличество модулей камеры31332
Модули камер
Модули камерширокоугольный, сверхширокоугольный, макроширокоугольныйширокоугольный, сверхширокоугольный, макроширокоугольный, макро, датчик глубиныширокоугольный, датчик глубины
Встроенная вспышка
Встроенная вспышка
Автоматическая фокусировка
Автоматическая фокусировка
Оптическая стабилизация
Оптическая стабилизация
Оптический зумОптический зумНет данныхНет данных4X3XНет данных
Диафрагма основной камеры
Диафрагма основной камерыf/1.89f/1.8f/1.65f/1.7f/1.5
Макс. количество кадров в секунду
Макс. количество кадров в секунду60 кадров/с30 кадров/с60 кадров/с60 кадров/с30 кадров/с
Фронтальная камера
Фронтальная камера
Фронтальная камера16 Мп8 Мп32 Мп20 Мп20 Мп
Характеристики фронтальной камерыХарактеристики фронтальной камерыНет данныхНет данныхНет данныхНет данных20 Мп, f/2.2, 1/4.0",
Расположение фронтальной камеры
Расположение фронтальной камерыв экранев экранев экранев экранев экране
Двойная камера
Двойная камера
Автоматическая фокусировка
Автоматическая фокусировка
Встроенная вспышка
Встроенная вспышка
Диафрагма фронтальной камеры
Диафрагма фронтальной камерыf/2.45f/2.0f/2.2f/2.2f/2.2
Макс. разрешение видео фронтальной камерыМакс. разрешение видео фронтальной камеры1920x1080 (Full HD)1920x1080 (Full HD)1920x1080 (Full HD)1920x1080 (Full HD)1280x720 (HD)
Датчики
Акселерометр
Акселерометр
Гироскоп
Гироскоп
Датчик освещенности
Датчик освещенности
Датчик приближенияДатчик приближения
Барометр
Барометр
Монитор сердечного ритма
Монитор сердечного ритма
Измерение насыщенности крови кислородом
Измерение насыщенности крови кислородом
Навигация
GPSGPS
ГЛОНАССГЛОНАСС
Beidou
Beidou
GALILEOGALILEOНет данных
Передача данных
EDGE
EDGE
HSPA
HSPA
HSPA+
HSPA+
LTE
LTE
5G
5G
Поддерживаемые частоты и полосыПоддерживаемые частоты и полосы2G GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz
3G WCDMA: B1, 2, 4, 5, 8
4G LTE FDD:1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28
4G LTE TDD:B38, 40, 41
5G NSA&SA: n1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78		2G: GSM:2/3/5/8
3G: WCDMA:1/5/8
4G: LTE FDD: 1/3/5/7/8/20/28
4G: LTE TDD: 38/40/41		2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz
3G WCDMA: 1, 2, 4, 5, 8
4G LTE FDD: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 26, 28, 66
4G LTE TDD: 38, 40, 41		2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz
3G WCDMA: 1, 5, 8
4G LTE FDD: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28
4G LTE TDD: 38, 40, 41		2G GSM: 2, 3, 5, 8
3G WCDMA: 1, 2, 4, 5, 8, 6, 19
4G FDD:1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 66
4G TDD: 38, 40, 41, 42, 48
5G SA:1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78
5G NSA: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78
Интерфейсы
Bluetooth
Bluetooth5.35.05.35.35.3
Аудиокодеки BluetoothАудиокодеки BluetoothНет данныхSBC, AACSBCSBCSBC
Аудиовыход
Аудиовыход3.5 ммUSB Type-C3.5 мм3.5 мм3.5 мм
Wi-Fi
Wi-Fi802.11ax (Wi-Fi 6)802.11ac (Wi-Fi 5)802.11ac (Wi-Fi 5)802.11ac (Wi-Fi 5)802.11ac (Wi-Fi 5)
Разъём подключенияРазъём подключенияUSB Type-C 2.0USB Type-CUSB Type-C 2.0USB Type-C 2.0USB Type-C 2.0
NFC
NFC
Аккумулятор и время работы
Тип аккумулятора
Тип аккумулятораLi-ionLi-polLi-ionLi-ionLi-ion
Емкость аккумулятора
Емкость аккумулятора5 080 мА·ч7 000 мА·ч5 500 мА·ч5 500 мА·ч5 110 мА·ч
Конструкция аккумулятораКонструкция аккумуляторанесъемныйнесъемныйнесъемныйнесъемныйнесъемный
Макс. время работы в интернете (LTE)
Макс. время работы в интернете (LTE)Нет данныхНет данных23 чНет данныхНет данных
Макс. время воспроизведения видео
Макс. время воспроизведения видеоНет данныхНет данных14 чНет данныхНет данных
Макс. время воспроизведения аудио
Макс. время воспроизведения аудиоНет данныхНет данных64 чНет данныхНет данных
Мощность зарядки
Мощность зарядки67 Вт33 Вт45 Вт33 Вт45 Вт
Безопасность
SAR голова
SAR головаНет данныхНет данныхНет данныхНет данных0.86 Вт/кг
SAR тело
SAR телоНет данныхНет данныхНет данныхНет данных0.79 Вт/кг
Комплектация
Комплект поставкиКомплект поставкискрепка, USB кабелькабель USB-A - USB-C, скрепкакабель USB-A - USB-C, защитная пленка, скрепкакабель USB-A - USB-C, защитная пленка, скрепкакабель USB-A - USB-C, скрепка
ЧехолЧехолНет данных
Перо (стилус)
Перо (стилус)Нет данных
Метки
МодельМодельPOCO X4 GTXiaomi Redmi 15 4GXiaomi Redmi Note 14 ProXiaomi Redmi Note 14POCO M7 Pro
Поддержка обновлений ОС (с момента выхода)Поддержка обновлений ОС (с момента выхода)Нет данныхНет данныхНет данныхНет данных4 года
Метки
Метки256 ГБ, китайский смартфондля школьника, бюджетный смартфон, 256 ГБOnliner рекомендует, для школьника, 256 ГБOnliner рекомендует, для школьника, бюджетный смартфон, 256 ГБ256 ГБ
Вышеприведенная информация получена из открытых источников, в том числе с официальных сайтов и из каталогов. Поскольку мы не можем гарантировать 100%-ную точность и полноту описаний товаров, ОБЯЗАТЕЛЬНО уточняйте у продавца важные для вас параметры и осматривайте товар при получении. После оплаты вернуть или обменять неподходящий товар будет проблематично.
Все опубликованные в данном каталоге материалы являются собственностью ООО «Онлайнер», любая публикация или копирование (полное или частичное) без предварительного согласия запрещены.
