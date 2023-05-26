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Дачный сезон
Мангалы 18 товаров
от 14,00 р. Принадлежности для барбекю, грилей, мангалов 19 товаров
от 1,60 р. Бассейны 17 товаров
от 25,00 р. Химия для бассейнов 1 товар
от 21,52 р. Аксессуары для бассейнов 3 товара
от 27,00 р. Средства для защиты от насекомых и вредителей 53 товара
от 1,50 р. Гамаки 5 товаров
от 44,00 р. Батуты 20 товаров
от 384,63 р. Шезлонги 2 товара
от 133,30 р. Садовая мебель 3 товара
от 455,00 р. Зонты садовые, пляжные 4 товара
от 21,57 р. Вентиляторы и охладители воздуха 21 товар
от 66,50 р. Садовые и строительные тачки 1 товар
от 130,00 р. NEW Триммеры 16 товаров
от 111,00 р. Газонокосилки 26 товаров
от 274,09 р. Садовые измельчители 1 товар
от 929,60 р. Мотоблоки и мотокультиваторы 1 товар
от 375,00 р. NEW Мотопомпы 2 товара
от 489,00 р. NEW Насосы 4 товара
от 162,00 р. NEW Мойки высокого давления 14 товаров
от 149,00 р. Опрыскиватели 7 товаров
от 12,32 р. Поливочные шланги 2 товара
от 22,58 р. Укрывной материал 3 товара
от 5,29 р. Удобрения 3 товара
от 3,46 р. Краски и эмали 1 товар
от 4,38 р. Кашпо, горшки для растений 3 товара
от 3,99 р. Грунты для растений 4 товара
от 2,04 р. Семена трав, газон 16 товаров
от 13,34 р. Семена овощей, зелени и ягод 28 товаров
от 0,67 р. Семена цветов 10 товаров
от 0,87 р.
Спорт, туризм
Электросамокаты и электроскутеры 10 товаров
от 667,30 р. Велосипедные фонари 1 товар
от 58,83 р. Гантели, гири, штанги 2 товара
от 179,00 р. Мешки 1 товар
от 180,00 р. Дорожные и спортивные сумки 4 товара
от 16,31 р. Спальные мешки 7 товаров
от 39,00 р. Палатки 13 товаров
от 60,67 р. Кемпинговая мебель 6 товаров
от 27,75 р. Туристические коврики 8 товаров
от 14,59 р. Туристические ножи 4 товара
от 17,54 р. Туристическая посуда 6 товаров
от 19,99 р. Аксессуары для туризма 11 товаров
от 20,19 р. Надувные лодки 1 товар
от 1999,00 р. NEW Сапборды 2 товара
от 1029,00 р. NEW
Зоотовары
Сухой корм для кошек 253 товара
от 2,82 р. Лакомство для кошек 37 товаров
от 1,10 р. Пресервы для кошек 79 товаров
от 0,66 р. Сухой корм для собак 269 товаров
от 3,34 р. Лакомство для собак 104 товара
от 0,73 р. Пресервы для собак 7 товаров
от 0,92 р. Корм для грызунов и птиц 3 товара
от 2,25 р. Наполнители для туалетов 139 товаров
от 4,12 р. Миски, поилки 14 товаров
от 13,69 р. Туалеты и пеленки для животных 32 товара
от 3,15 р. Игрушки для кошек и собак 22 товара
от 4,84 р. Лежанки, домики, когтеточки для кошек и собак 16 товаров
от 29,00 р. Уход за шерстью и когтями животных 6 товаров
от 22,37 р. Сумки, переноски для животных 18 товаров
от 34,32 р. Косметика и средства по уходу за животными 4 товара
от 5,98 р. Гигиенические пакеты для выгула собак 5 товаров
от 5,29 р. Ошейники, поводки, намордники для животных 5 товаров
от 30,61 р. Защита от блох и клещей для животных 11 товаров
от 4,15 р.
Бытовая химия и товары на каждый день
Стиральный порошок 18 товаров
от 16,09 р. Капсулы для стирки 18 товаров
от 11,32 р. Гель для стирки 82 товара
от 5,09 р. Кондиционер для стирки 50 товаров
от 4,48 р. Освежители воздуха и ароматизаторы 39 товаров
от 1,75 р. Для мытья посуды 65 товаров
от 1,97 р. Для посудомоечных машин 34 товара
от 7,99 р. Для стекол и зеркал 16 товаров
от 1,74 р. Чистящие для кухни 16 товаров
от 2,96 р. Чистящие для полов 19 товаров
от 5,51 р. Для сантехники 41 товар
от 2,90 р. Универсальные чистящие 35 товаров
от 2,90 р. Перчатки хозяйственные 5 товаров
от 2,41 р. Тряпки, губки, щетки, салфетки 13 товаров
от 1,19 р. Пакеты для мусора 16 товаров
от 1,33 р. Фольга, пленка, пакеты 17 товаров
от 0,92 р.
Уход и гигиена
Косметика по уходу за лицом 286 товаров
от 1,00 р. Косметика по уходу за волосами 255 товаров
от 0,90 р. Гели для душа и жидкое мыло 294 товара
от 1,11 р. Косметика по уходу за телом 294 товара
от 1,11 р. Шампуни и средства для купания детей 8 товаров
от 6,01 р. Детская уходовая косметика 10 товаров
от 1,40 р. Массажные щетки и мочалки 14 товаров
от 1,60 р. Средства для ухода за полостью рта 118 товаров
от 0,86 р. Зубные щетки 31 товар
от 1,19 р. Сменные насадки для щеток 3 товара
от 23,46 р. Дезодоранты и антиперспиранты 76 товаров
от 5,31 р. Бритвенные станки и лезвия 67 товаров
от 12,50 р. Средства для бритья 22 товара
от 4,14 р. Парфюмерия 10 товаров
от 27,00 р. Средства для загара и защиты от солнца 27 товаров
от 11,42 р. Средства для депиляции 4 товара
от 20,34 р. Гигиенические прокладки, тампоны 41 товар
от 3,71 р. Ватные диски, палочки 23 товара
от 1,32 р. Туалетная бумага, бумажные полотенца 42 товара
от 1,72 р. Влажные салфетки 10 товаров
от 0,55 р. Детские подгузники 29 товаров
от 17,91 р. Подгузники для взрослых 17 товаров
от 6,00 р. Лак для укрепления ногтей 2 товара
от 6,78 р. Средства для укладки волос 6 товаров
от 7,55 р. Товары для ухода за обувью и одеждой 23 товара
от 1,19 р. Презервативы, лубриканты 13 товаров
от 20,69 р.
Кофе, чай, какао
Кофе 118 товаров
от 3,55 р. Зерновой кофе 53 товара
от 12,01 р. Кофе в капсулах 50 товаров
от 5,70 р. Молотый кофе 15 товаров
от 3,55 р. Кофе без кофеина 6 товаров
от 5,70 р. Капсулы для Nespresso 46 товаров
от 5,70 р. Чай 23 товара
от 4,44 р.
Техника для уборки
Роботы-пылесосы 28 товаров
от 370,00 р. Беспроводные пылесосы 8 товаров
от 152,99 р. Вертикальные пылесосы 6 товаров
от 77,80 р. Аксессуары для пылесосов, пароочистителей 10 товаров
от 14,87 р. Швабры и насадки 21 товар
от 5,15 р. Веники, совки, щетки для пола 3 товара
от 3,41 р.
Электроника и аксессуары
Телевизоры 39 товаров
от 316,88 р. Игровые приставки 2 товара
от 203,72 р. Медиаплееры и ТВ-приставки 3 товара
от 168,83 р. NEW Универсальные пульты ДУ 3 товара
от 36,27 р. NEW Смартфоны 100 товаров
от 211,61 р. Планшеты 30 товаров
от 358,88 р. Чехлы для планшетов 12 товаров
от 79,00 р. Электронные книги 2 товара
от 669,00 р. Полностью беспроводные наушники 35 товаров
от 33,90 р. Беспроводные колонки 2 товара
от 114,91 р. Радиоприемники 9 товаров
от 39,90 р. Аксессуары для портативной аудиотехники 1 товар
от 109,00 р. Умные часы и браслеты 21 товар
от 96,96 р. Сетевые зарядные устройства 2 товара
от 68,00 р. Портативные зарядные устройства 10 товаров
от 39,00 р. Кабели, адаптеры, разветвители 1 товар
от 43,95 р. Беспроводные зарядные устройства 2 товара
от 69,00 р. Принтеры 6 товаров
от 421,42 р. Графические планшеты 34 товара
от 99,00 р. Игровые контроллеры и аксессуары 11 товаров
от 89,00 р. Внешние накопители 8 товаров
от 143,92 р. Карты памяти 1 товар
от 132,14 р. Боксы для накопителей 8 товаров
от 25,80 р. USB-хабы и док-станции NEW Источники бесперебойного питания 2 товара
от 149,00 р. Сетевые фильтры 1 товар
от 18,36 р. Wi-Fi роутеры 12 товаров
от 104,14 р. Беспроводные точки доступа и усилители Wi-Fi 2 товара
от 73,92 р. Коммутаторы 1 товар
от 34,80 р. IP-камеры 9 товаров
от 90,17 р. Кронштейны 4 товара
от 49,00 р. Антенны беспроводной связи 6 товаров
от 12,00 р.
Климатика и обогрев
Вентиляторы 21 товар
от 66,50 р. Кондиционеры 47 товаров
от 665,00 р. Увлажнители воздуха 13 товаров
от 72,91 р. Очистители и мойки воздуха 8 товаров
от 174,67 р. Обогреватели 12 товаров
от 106,32 р. Водонагреватели 60 товаров
от 73,90 р. Аксессуары для климатической техники 4 товара
от 11,06 р. Фильтры и системы для очистки воды 14 товаров
от 142,47 р. Тепловые пушки 4 товара
от 75,00 р. Радиаторы отопления 40 товаров
от 78,43 р. NEW Аксессуары и комплектующие для радиаторов 1 товар
от 159,00 р. Теплые полы 4 товара
от 163,72 р. NEW Терморегуляторы 4 товара
от 28,00 р. NEW Метеостанции, гигрометры и термогигрометры 2 товара
от 79,00 р.
Ноутбуки, компьютеры и мониторы
Ноутбуки 54 товара
от 1449,00 р. Подставки для ноутбуков 73 товара
от 17,00 р. Мониторы 3 товара
от 519,00 р. Сумки для ноутбуков 70 товаров
от 29,00 р.
Компьютерные комплектующие и периферия
Мыши 21 товар
от 7,00 р. Клавиатуры 66 товаров
от 64,92 р. Наборы периферии 1 товар
от 79,89 р. Коврики для мыши 9 товаров
от 15,00 р. Микрофоны 16 товаров
от 87,37 р. Аксессуары для акустики и микрофонов 1 товар
от 37,66 р. Процессоры 1 товар
от 350,00 р. Материнские платы 9 товаров
от 192,70 р. Оперативная память 8 товаров
от 147,04 р. Видеокарты 10 товаров
от 191,03 р. SSD 20 товаров
от 39,16 р. Жесткие диски 4 товара
от 124,00 р. Кулеры 18 товаров
от 36,45 р. Вентиляторы для корпуса 5 товаров
от 7,00 р. Корпуса 14 товаров
от 163,97 р. Блоки питания 3 товара
от 92,00 р. Сетевые адаптеры 1 товар
от 89,00 р. Кронштейны 4 товара
от 49,00 р.
Кухонная техника
Настольные плиты 3 товара
от 75,62 р. Мини-печи (ростеры) 1 товар
от 173,83 р. Электрочайники 12 товаров
от 42,57 р. Кофеварки и кофемашины 1 товар
от 61,00 р. Кофемолки 2 товара
от 63,95 р. Вспениватели молока 4 товара
от 8,00 р. Миксеры 4 товара
от 35,00 р. Блендеры 13 товаров
от 73,00 р. Мясорубки 3 товара
от 177,00 р. Кухонные комбайны, машины и планетарные миксеры 5 товаров
от 178,00 р. Измельчители 4 товара
от 31,58 р. Ломтерезки 4 товара
от 165,03 р. Тостеры 1 товар
от 62,00 р. Сэндвичницы 3 товара
от 61,37 р. Хлебопечки 4 товара
от 202,46 р. Электрогрили 1 товар
от 199,00 р. NEW Сушилки для овощей и фруктов 2 товара
от 110,92 р. Измельчители пищевых отходов 6 товаров
от 400,00 р. Аксессуары для кухонной техники 1 товар
от 16,83 р. Аксессуары для крупной бытовой и встраиваемой техники 7 товаров
от 3,10 р. Фильтры и системы для очистки воды 41 товар
от 12,00 р.
Посуда и кухонные инструменты
Заварочные чайники, кофеварки, френч-прессы 5 товаров
от 27,00 р. Кружки, чашки, стаканы для горячих напитков 10 товаров
от 18,00 р. Стаканы, бокалы, рюмки 3 товара
от 24,96 р. Аксессуары для бара 8 товаров
от 15,00 р.
Умный дом
Датчики для умного дома 12 товаров
от 14,90 р. Умная светодиодная лента от 102,00 р. Лампочки 1 товар
от 32,00 р.
Мебель и другие товары для дома
Детские парты, столы, стулья 2 товара
от 1262,00 р. Письменные и компьютерные столы 9 товаров
от 89,00 р. Офисные кресла и стулья 11 товаров
от 394,00 р. NEW Журнальные столики и столы-трансформеры 2 товара
от 348,00 р. Надувная мебель 1 товар
от 62,27 р. Бескаркасная мебель 4 товара
от 135,00 р. Одеяла и подушки 3 товара
от 32,00 р. Ортопедические подушки 8 товаров
от 70,00 р. Напольные и настенные вешалки, стойки для одежды 1 товар
от 9,97 р. Швейные машины 1 товар
от 399,00 р. Ковры и ковровые дорожки 1 товар
от 16,23 р.
Идеи подарков
Подарочные наборы 46 товаров
от 9,60 р.
Стиль, здоровье и красота
Рюкзаки 31 товар
от 29,90 р. Сумки 75 товаров
от 29,00 р. Чемоданы, сумки-тележки 30 товаров
от 52,06 р. Утюги 4 товара
от 68,05 р. Отпариватели 5 товаров
от 110,61 р. Машинки для удаления катышков 2 товара
от 32,00 р. Косметические зеркала 2 товара
от 12,50 р. Косметички и органайзеры для косметики 1 товар
от 12,53 р. Напольные весы 5 товаров
от 52,54 р. Массажеры 3 товара
от 8,20 р. Электрические зубные щетки 13 товаров
от 21,00 р. Сменные насадки для щеток 3 товара
от 23,46 р. Фены 4 товара
от 26,00 р. Стайлеры 2 товара
от 49,76 р. Машинки для стрижки и триммеры 10 товаров
от 32,61 р. Электробритвы мужские 4 товара
от 37,00 р. Инструменты для маникюра и педикюра 4 товара
от 2,30 р. Медицинские маски, респираторы, защитные очки 1 товар
от 50,00 р. Ингаляторы 1 товар
от 205,80 р. NEW Тонометры 5 товаров
от 133,24 р. NEW
Товары для детей
3D-ручки 2 товара
от 44,80 р. Расходные материалы для 3D-печати 2 товара
от 21,00 р. Конструкторы 14 товаров
от 37,04 р. NEW Детские автотреки 2 товара
от 71,20 р. Игровые домики и палатки 6 товаров
от 69,51 р. Детские велосипеды 7 товаров
от 330,00 р. Беговелы 14 товаров
от 142,00 р. Самокаты 22 товара
от 59,00 р. Детские коляски и аксессуары 4 товара
от 263,00 р. Стульчики для кормления 3 товара
от 317,73 р. Ванночки и аксессуары для купания малышей 4 товара
от 102,00 р. Детские стулья 2 товара
от 1262,00 р.
Товары для авто
Автомобильные шины 14 товаров
от 85,00 р. NEW Автомобильные компрессоры 1 товар
от 86,60 р. Автомобильные аккумуляторы 9 товаров
от 180,00 р. Мотоциклетные аккумуляторы 14 товаров
от 67,00 р. Пуско-зарядные устройства 7 товаров
от 63,21 р. Видеорегистраторы 9 товаров
от 55,01 р. Щетки и скребки 10 товаров
от 2,95 р. Лопаты для уборки снега 2 товара
от 26,91 р. Автомобильные пылесосы 1 товар
от 49,00 р. Термосы, термокружки 6 товаров
от 26,32 р. Аксессуары для салона автомобиля 1 товар
от 159,00 р. NEW Автохолодильники, термобоксы, термосумки 23 товара
от 18,22 р. Автокресла 6 товаров
от 399,03 р. Автохимия и автокосметика для кузова 11 товаров
от 2,78 р. Автохимия и автокосметика для салона 9 товаров
от 1,95 р. Ароматизаторы в салон 6 товаров
от 1,95 р. Моторные масла 37 товаров
от 30,00 р. Смазки, пасты и очистители для механических, электрических узлов 1 товар
от 38,84 р. NEW
Электроинструменты и оснастка
Шуруповерты 14 товаров
от 89,61 р. Электродрели и строительные миксеры 2 товара
от 279,74 р. Угловые шлифмашины (болгарки) 10 товаров
от 115,00 р. Циркулярные пилы 5 товаров
от 194,90 р. Электролобзики 7 товаров
от 128,82 р. Шлифмашины 4 товара
от 109,90 р. Рубанки 1 товар
от 272,00 р. NEW Фрезеры 2 товара
от 134,00 р. Граверы 2 товара
от 88,40 р. Скобозабиватели, гвоздезабиватели, степлеры 1 товар
от 103,00 р. Мойки высокого давления 14 товаров
от 149,00 р. Наборы инструментов 1 товар
от 134,97 р. NEW Органайзеры и системы хранения инструментов 1 товар
от 35,13 р. Лазерные нивелиры 1 товар
от 110,00 р. Отрезные диски 1 товар
от 5,99 р. Шлифовальные чашки 1 товар
от 20,34 р. Сварочные маски 1 товар
от 31,45 р. NEW
Сантехника
Смесители 4 товара
от 134,00 р. NEW Сифоны 4 товара
от 63,00 р. NEW Шторки и карнизы для ванн и поддонов 4 товара
от 11,63 р. Аксессуары для ванной и туалета 5 товаров
от 6,00 р.
Мобильные телефоны и аксессуары
Смартфоны 5,641 товар
от 107,83 р. Наушники 8,294 товара
от 2,94 р. Фитнес-браслеты 416 товаров
от 27,07 р. Умные часы 1,936 товаров
от 37,90 р. Детские часы-телефон 569 товаров
от 44,72 р. Портативные зарядные устройства 1,438 товаров
от 16,61 р. Карты памяти 1,081 товар
от 7,81 р. Чехлы для телефонов 7,353 товара
от 0,60 р. Защитные стекла и пленки 1,456 товаров
от 0,52 р. Аккумуляторы 1,841 товар
от 9,00 р. Bluetooth-гарнитуры 171 товар
от 14,49 р. Палки для селфи 296 товаров
от 6,00 р. Кабели, адаптеры 3,298 товаров
от 1,60 р. Автомобильные держатели 1,008 товаров
от 0,70 р. Зарядные устройства 1,097 товаров
от 2,45 р. Беспроводные зарядные устройства 463 товара
от 9,03 р. Кнопочные телефоны 750 товаров
от 24,00 р.
Телевидение и видео
Телевизоры 2,704 товара
от 263,19 р. Приемники цифрового ТВ 495 товаров
от 36,47 р. Спутниковые ресиверы 171 товар
от 10,05 р. ТВ-антенны 610 товаров
от 5,72 р. Проекторы 836 товаров
от 82,69 р. Кронштейны 3,300 товаров
от 4,00 р. Медиаплееры и ТВ-приставки 299 товаров
от 105,04 р. DVD плееры 35 товаров
от 62,38 р. Blu-ray проигрыватели 32 товара
от 600,00 р. Микро-ПК (HDMI-стики) 3 товара
от 723,00 р. Саундбары и домашние кинотеатры 547 товаров
от 117,73 р. Аксессуары для ТВ 164 товара
от 10,25 р. Клавиатуры для Smart TV 28 товаров
от 46,31 р. Кабели, адаптеры для AV-аппаратуры 3,735 товаров
от 0,20 р. Универсальные пульты ДУ 353 товара
от 7,00 р. Проекционные экраны 765 товаров
от 100,20 р. Информационные панели 807 товаров
от 629,10 р.
Планшеты, электронные книги
Планшеты 1,110 товаров
от 128,64 р. Электронные книги 201 товар
от 195,00 р. Чехлы для планшетов 1,270 товаров
от 1,60 р. Портативные зарядные устройства 1,438 товаров
от 16,61 р. Карты памяти 1,081 товар
от 7,81 р. Кабели, адаптеры 3,298 товаров
от 1,60 р. Зарядные устройства 1,789 товаров
от 2,45 р. 4G и 3G-модемы 67 товаров
от 67,07 р. Обложки для электронных книг 194 товара
от 20,00 р.
Аудиотехника
Наушники 8,294 товара
от 2,94 р. Портативные усилители для наушников 149 товаров
от 69,00 р. Аксессуары для портативной аудиотехники 412 товаров
от 8,00 р. MP3-плееры 68 товаров
от 34,26 р. Bluetooth колонки 1,972 товара
от 14,53 р. Умные колонки с "Алисой" 45 товаров
от 147,00 р. Микрофоны 1,546 товаров
от 5,60 р. Мультимедиа акустика 776 товаров
от 5,88 р. Саундбары и домашние кинотеатры 547 товаров
от 117,73 р. Радиоприемники 256 товаров
от 23,73 р. Колонки для вечеринок (патибоксы) 284 товара
от 83,67 р. Музыкальные центры 41 товар
от 240,28 р. Виниловые проигрыватели 287 товаров
от 189,00 р. Настенные и настольные часы 3,382 товара
от 8,99 р. Диктофоны 172 товара
от 92,35 р. Bluetooth аудиоресиверы 16 товаров
от 69,80 р. Аудиокабели 2,157 товаров
от 1,00 р.
Hi-Fi аудио
Hi-Fi плееры 135 товаров
от 175,00 р. Аудиофильские наушники 416 товаров
от 29,00 р. Настольные усилители для наушников 111 товаров
от 72,00 р. Hi-Fi акустика 2,169 товаров
от 218,00 р. Инсталляционная и рупорная акустика 655 товаров
от 55,92 р. AV-ресиверы и процессоры 216 товаров
от 1300,00 р. Усилители, предусилители и стереоресиверы 577 товаров
от 243,39 р. Ламповые усилители 87 товаров
от 303,00 р. CD-проигрыватели 179 товаров
от 1050,00 р. Сетевые проигрыватели 140 товаров
от 696,00 р. Виниловые проигрыватели 287 товаров
от 189,00 р. Фонокорректоры 66 товаров
от 307,67 р. Звукосниматели и тонармы 250 товаров
от 44,53 р. Акустические кабели 187 товаров
от 1,00 р.
Фото- и видеотехника
Фотоаппараты 1,464 товара
от 55,49 р. Объективы 2,019 товаров
от 158,00 р. Экшен-камеры 528 товаров
от 89,43 р. Микрофоны 1,546 товаров
от 5,60 р. Аксессуары и крепления для экшен-камер 205 товаров
от 5,88 р. Видеокамеры 133 товара
от 407,66 р. Профессиональные квадрокоптеры для съемки 20 товаров
от 4199,00 р. Фотопринтеры 65 товаров
от 404,62 р. Мобильные фотопринтеры 34 товара
от 113,37 р. Штативы 958 товаров
от 8,00 р. Aксессуары для штативов и стабилизаторов 806 товаров
от 16,04 р. Карты памяти 1,630 товаров
от 7,81 р. Цифровые фоторамки 94 товара
от 112,60 р. Вспышки и лампы 1,154 товара
от 23,80 р. Батарейки, аккумуляторы, зарядные 3,537 товаров
от 0,71 р. Дистанционное управление для фототехники 115 товаров
от 24,24 р. Сумки и рюкзаки для фото/видео 1,678 товаров
от 4,79 р. Карт-ридеры 413 товаров
от 2,74 р. Аккумуляторы 552 товара
от 24,00 р. Аксессуары для объективов 1,418 товаров
от 8,90 р. Аксессуары для фото и видеокамер 203 товара
от 10,99 р. Фотоматериалы и химикаты 34 товара
от 37,13 р. Фотоальбомы 4,845 товаров
от 6,00 р.
Видеоигры
Игровые приставки 142 товара
от 45,24 р. Ретро-приставки 76 товаров
от 69,33 р. Игры для приставок 2,209 товаров
от 19,00 р. Карты оплаты и подписки 41 товар
от 95,00 р. Очки виртуальной реальности 94 товара
от 17,89 р. Геймпады для Xbox 31 товар
от 194,93 р. Геймпады для PlayStation 54 товара
от 68,24 р. Зарядные устройства 25 товаров
от 29,73 р. Геймерские наушники 1,249 товаров
от 18,52 р. Игровые кресла 1,276 товаров
от 199,00 р. Игровые мыши 1,443 товара
от 5,96 р. Игровые клавиатуры 1,065 товаров
от 16,73 р. Чехлы для приставок 63 товара
от 41,99 р. Фигурки-держатели для геймпадов и смартфонов 48 товаров
от 59,00 р. Геймпады с держателем для телефона 63 товара
от 27,99 р. Светильники для фанатов 16 товаров
от 149,99 р. Наклейки 11 товаров
от 15,99 р. Тематические фигурки 286 товаров
от 29,30 р.
Гаджеты
Умные часы 1,936 товаров
от 37,90 р. Фитнес-браслеты 416 товаров
от 27,07 р. Пульсометры 65 товаров
от 92,80 р. Сменные ремешки и браслеты 2,136 товаров
от 3,00 р. Очки виртуальной реальности 94 товара
от 17,89 р. Умные весы 135 товаров
от 27,53 р. Гаджеты для сна 10 товаров
от 75,00 р. Калькуляторы 322 товара
от 8,00 р. Нитратомеры, дозиметры, экотестеры 32 товара
от 31,00 р. Электронные парогенераторы 941 товар
от 5,00 р.
Умный дом и видеонаблюдение
Хабы и центры управления 87 товаров
от 32,00 р. Датчики 250 товаров
от 14,90 р. Умные розетки 64 товара
от 32,50 р. Умные колонки 135 товаров
от 147,00 р. Умные удлинители 3 товара
от 72,44 р. Умные лампочки 60 товаров
от 15,34 р. Умные настольные лампы 35 товаров
от 32,16 р. Умные светильники 668 товаров
от 28,71 р. Настольные Wi-Fi камеры 279 товаров
от 67,00 р. Уличные Wi-Fi камеры 249 товаров
от 99,00 р. Умные терморегуляторы 53 товара
от 104,00 р. Электрические вентили 61 товар
от 156,00 р. Дверные замки и звонки 46 товаров
от 99,00 р. Реле 86 товаров
от 19,70 р. IP-камеры 3,669 товаров
от 10,23 р. Видеодомофоны 1,316 товаров
от 4,45 р. Камеры CCTV 1,132 товара
от 36,00 р. Видеорегистраторы наблюдения 1,603 товара
от 150,00 р.
Электрический транспорт
Электросамокаты и электроскутеры 571 товар
от 332,39 р. Гироциклы 717 товаров
от 495,00 р. Электровелосипеды 2,243 товара
от 1590,00 р.
Телефония и связь
Смартфоны 5,641 товар
от 107,83 р. Радиотелефоны DECT 414 товаров
от 94,55 р. Проводные телефоны 506 товаров
от 21,40 р. Проводные IP-телефоны 247 товаров
от 111,62 р. Беспроводные IP-телефоны 43 товара
от 180,00 р. Кнопочные телефоны 750 товаров
от 24,00 р. 3G-модемы 67 товаров
от 67,07 р. Факсы 14 товаров
Портативные радиостанции 21 товар
от 104,46 р.
Музыкальное оборудование
Синтезаторы и рабочие станции 585 товаров
от 71,92 р. Аудиоинтерфейсы 188 товаров
от 29,37 р. Микшерные пульты и консоли 89 товаров
от 155,25 р. Концертная акустика 403 товара
от 390,97 р. Студийные мониторы 192 товара
от 380,00 р. Гитарные комбоусилители 170 товаров
от 351,36 р. Микрофоны 1,546 товаров
от 5,60 р. Аксессуары для акустики и микрофонов 237 товаров
от 15,00 р. Гитары 2,089 товаров
от 64,44 р.
Оптические приборы
Бинокли, подзорные трубы и приборы ночного видения 1,431 товар
от 7,95 р. Телескопы 418 товаров
от 48,68 р.
Ноутбуки, компьютеры, мониторы
Ноутбуки 6,507 товаров
от 540,08 р. Игровые ноутбуки 1,750 товаров
от 2322,00 р. Планшеты 1,110 товаров
от 128,64 р. Моноблоки 697 товаров
от 1220,79 р. Компьютеры 37,835 товаров
от 272,80 р. Все мониторы 2,577 товаров
от 239,32 р. Игровые мониторы 844 товара
от 487,80 р. Профессиональные мониторы 166 товаров
от 404,12 р.
Комплектующие
Видеокарты 1,532 товара
от 85,88 р. Процессоры 1,258 товаров
от 20,85 р. Материнские платы 2,023 товара
от 152,52 р. Оперативная память 3,621 товар
от 18,00 р. Системы охлаждения 2,720 товаров
от 1,30 р. SSD 3,726 товаров
от 25,90 р. Жесткие диски 927 товаров
от 42,55 р. Корпуса 2,593 товара
от 52,27 р. Блоки питания 2,217 товаров
от 37,33 р. Моддинг, аксессуары для системных блоков 42 товара
от 5,88 р. Звуковые карты 105 товаров
от 10,74 р. Сетевые адаптеры 484 товара
от 16,30 р. Оптические приводы 134 товара
от 45,80 р. ТВ-тюнеры и карты видеозахвата 29 товаров
от 47,80 р. Аксессуары для майнинга 22 товара
от 68,97 р.
Техника для печати и дизайна
Принтеры и МФУ 1,773 товара
от 113,37 р. Кабели для принтеров 133 товара
от 2,62 р. Сканеры 244 товара
от 447,61 р. Аксессуары для оргтехники 50 товаров
от 91,96 р. Графические планшеты 151 товар
от 99,00 р. Стилусы и сменные наконечники 168 товаров
от 5,00 р. Картриджи 14,203 товара
от 3,52 р. Бумага и материалы для печати 3,207 товаров
от 2,30 р. Расходные материалы для ламинаторов и брошюровщиков 1,379 товаров
от 2,98 р. Ламинаторы 207 товаров
от 64,19 р. Брошюровщики 176 товаров
от 74,57 р. Резаки для бумаги 193 товара
от 17,76 р. Шредеры 721 товар
от 76,18 р. Матричные принтеры 28 товаров
от 1028,30 р. 3D-принтеры 269 товаров
от 625,82 р. 3D-ручки 212 товаров
от 29,00 р. Расходные материалы для 3D-печати 2,355 товаров
от 12,00 р.
Кассовые аппараты и торговое оборудование
Кассовые аппараты и платежные терминалы 85 товаров
от 1,20 р. Счетчики банкнот и монет 132 товара
от 232,36 р. Сканеры штрих-кодов 261 товар
от 53,99 р. Детекторы валют 79 товаров
от 35,00 р. Матричные принтеры 28 товаров
от 1028,30 р. Принтеры чеков и этикеток 269 товаров
от 203,49 р.
Манипуляторы и устройства ввода
Мыши 3,666 товаров
от 4,00 р. Клавиатуры 1,828 товаров
от 10,35 р. Игровые контроллеры и аксессуары 707 товаров
от 6,99 р. Графические планшеты 151 товар
от 99,00 р. Стилусы и сменные наконечники 168 товаров
от 5,00 р. Наборы периферии (клавиатура + мышь) 548 товаров
от 19,10 р. Коврики для мыши 1,517 товаров
от 2,07 р.
Хранение данных
SSD 3,726 товаров
от 25,90 р. Жесткие диски 927 товаров
от 42,55 р. Внешние накопители (HDD и SSD) 1,697 товаров
от 55,48 р. Флешки USB 2,407 товаров
от 8,06 р. Карты памяти 1,630 товаров
от 7,81 р. Боксы для накопителей 479 товаров
от 15,65 р. Сетевые накопители (NAS) 641 товар
от 449,87 р. Оптические приводы 134 товара
от 45,80 р. Оптические диски 93 товара
от 1,50 р. USB-хабы и док-станции 604 товара
от 9,00 р. Карт-ридеры 413 товаров
от 2,74 р. Аксессуары для майнинга 22 товара
от 68,97 р.
Мультимедиа периферия
Компьютерная акустика 776 товаров
от 5,88 р. Наушники 8,294 товара
от 2,94 р. Веб-камеры 322 товара
от 19,28 р. IP-камеры 3,669 товаров
от 10,23 р. Аудиоинтерфейсы 188 товаров
от 29,37 р.
Сетевое оборудование
Беспроводные маршрутизаторы 867 товаров
от 31,10 р. 4G маршрутизаторы 138 товаров
от 118,82 р. Беспроводные точки доступа 338 товаров
от 49,00 р. Усилители Wi-Fi 63 товара
от 34,04 р. 4G и 3G-модемы 67 товаров
от 67,07 р. Беспроводные адаптеры 319 товаров
от 2,81 р. Сетевые адаптеры (Ethernet) 484 товара
от 16,30 р. Коммутаторы 2,328 товаров
от 24,97 р. DSL-модемы и маршрутизаторы 114 товаров
от 25,00 р. Сетевые накопители (NAS) 641 товар
от 449,87 р. IP-камеры 3,669 товаров
от 10,23 р. Сетевые кабели 1,461 товар
от 0,74 р. Инструмент для обжимки кабелей 168 товаров
от 11,50 р. Сети по электропроводке (Powerline) 75 товаров
от 85,26 р. Антенны беспроводной связи 337 товаров
от 12,00 р.
Аксессуары к ноутбукам и компьютерам
Рюкзаки для ноутбуков 3,009 товаров
от 29,90 р. Сумки для ноутбуков 1,145 товаров
от 9,35 р. Охлаждающие подставки 364 товара
от 17,51 р. Подставки для ноутбуков, планшетов и телефонов 746 товаров
от 4,80 р. Кабели, адаптеры, разветвители 4,002 товара
от 1,26 р. Коврики для мыши 1,517 товаров
от 2,07 р. Игровые кресла 1,276 товаров
от 199,00 р. Аккумуляторы для ноутбуков 1,694 товара
от 70,00 р. Универсальные зарядные устройства 901 товар
от 21,00 р. Чистящие принадлежности для компьютерной техники 131 товар
от 2,30 р.
Электропитание
Источники бесперебойного питания 2,066 товаров
от 70,81 р. Стабилизаторы и сетевые фильтры 3,866 товаров
от 4,65 р. Аккумуляторы для ноутбуков 1,694 товара
от 70,00 р. Зарядные устройства 901 товар
от 21,00 р. Кабели питания 206 товаров
от 3,30 р. Аккумуляторы для ИБП 1,270 товаров
от 8,01 р.
Игры и программное обеспечение
Видеоигры для консолей 2,209 товаров
от 19,00 р. Антивирусы и безопасность 59 товаров
от 25,00 р. Карты оплаты и подписки 41 товар
от 95,00 р. Игровая атрибутика 201 товар
от 15,99 р.
Крупногабаритная техника
Холодильники 3,829 товаров
от 244,88 р. Торговые холодильники 712 товаров
от 560,53 р. Морозильники 592 товара
от 244,88 р. Стиральные машины 3,393 товара
от 179,00 р. Сушильные машины 320 товаров
от 1058,21 р. Вытяжки 5,586 товаров
от 89,59 р. Кухонные плиты 2,786 товаров
от 289,15 р. Посудомоечные машины 2,730 товаров
от 628,07 р. Винные шкафы 1,239 товаров
от 475,96 р. Аксессуары для крупной бытовой техники 1,042 товара
от 3,10 р.
Встраиваемая техника
Варочные панели 4,215 товаров
от 190,00 р. Духовые шкафы 2,665 товаров
от 399,00 р. Вытяжки 5,586 товаров
от 89,59 р. Посудомоечные машины 1,879 товаров
от 734,78 р. Холодильники 526 товаров
от 1048,82 р. Стиральные машины 118 товаров
от 1529,00 р. Микроволновые печи 761 товар
от 499,00 р. Кофемашины 156 товаров
от 3230,07 р. Комплекты встраиваемой техники 109 товаров
от 1234,65 р. Измельчители пищевых отходов 109 товаров
от 358,27 р. Аксессуары для встраиваемой техники 1,042 товара
от 3,10 р.
Уборка
Пылесосы 3,209 товаров
от 70,02 р. Роботы-пылесосы 1,014 товаров
от 142,12 р. Стеклоочистители 65 товаров
от 96,96 р. Роботы для мытья окон 67 товаров
от 370,00 р. Пароочистители 97 товаров
от 85,96 р. Электрошвабры, паровые швабры и полотеры 212 товаров
от 99,00 р. Электровеники 47 товаров
от 86,53 р. Швабры и аксессуары 520 товаров
от 5,00 р. Аксессуары для пылесосов, пароочистителей 2,104 товара
от 3,00 р.
Уход за одеждой, пошив
Утюги 3,348 товаров
от 25,81 р. Отпариватели 689 товаров
от 26,52 р. Гладильные станции и прессы 29 товаров
от 512,56 р. Швейные машины 1,423 товара
от 7,17 р. Оверлоки 239 товаров
от 499,00 р. Вышивальные и швейно-вышивальные машины 81 товар
от 2198,65 р. Машинки для удаления катышков 159 товаров
от 7,87 р. Электрические сушилки для обуви 83 товара
от 8,57 р. Аксессуары для утюгов, гладильных систем 32 товара
от 3,96 р.
Климатическая техника
Кондиционеры 2,490 товаров
от 570,00 р. Водонагреватели 2,626 товаров
от 72,60 р. Обогреватели 2,048 товаров
от 29,00 р. Увлажнители воздуха 894 товара
от 15,96 р. Отопительные котлы 3,164 товара
от 188,85 р. Вентиляторы и охладители воздуха 1,076 товаров
от 14,15 р. Очистители и мойки воздуха 750 товаров
от 36,73 р. Приточные проветриватели 109 товаров
от 236,10 р. Кулеры для воды 558 товаров
от 38,16 р. Метеостанции, гигрометры и термогигрометры 507 товаров
от 13,00 р. Электрокамины и биокамины 1,757 товаров
от 77,78 р. Осушители воздуха 161 товар
от 75,00 р. Электронные уничтожители насекомых 264 товара
от 10,88 р. Аксессуары для климатической техники 160 товаров
от 22,55 р.
Приготовление пищи
Микроволновые печи 2,345 товаров
от 155,00 р. Мультиварки 1,012 товаров
от 64,00 р. Настольные плиты 1,198 товаров
от 16,70 р. Мини-печи 1,200 товаров
от 65,61 р. Тостеры 737 товаров
от 35,00 р. Вафельницы 462 товара
от 42,10 р. Сэндвичницы 440 товаров
от 40,78 р. Аэрогрили 311 товаров
от 122,86 р. Хлебопечки 274 товара
от 187,09 р. Электрогрили 895 товаров
от 58,49 р. Электрошашлычницы 110 товаров
от 97,90 р. Пароварки 138 товаров
от 67,67 р. Йогуртницы и мороженицы 205 товаров
от 29,00 р. Фритюрницы 221 товар
от 103,20 р. Блинницы 98 товаров
от 59,38 р. Яйцеварки 57 товаров
от 69,91 р. Аксессуары для кухонной техники 1,045 товаров
от 2,01 р.
Приготовление кофе и чая
Кофемашины 1,113 товаров
от 1042,46 р. Кофеварки 1,387 товаров
от 32,36 р. Капсульные кофеварки 380 товаров
от 280,00 р. Электрочайники и термопоты 3,769 товаров
от 19,94 р. Чайники 2,679 товаров
от 23,53 р. Заварочные чайники, кофеварки, френч-прессы 3,729 товаров
от 8,32 р. Кофемолки 475 товаров
от 25,16 р. Вспениватели молока 235 товаров
от 8,00 р. Кофе в зернах 1,677 товаров
от 11,20 р. Молотый кофе 831 товар
от 3,55 р. Кофе в капсулах 580 товаров
от 5,70 р. Аксессуары для кофемашин, кофеварок, чайников 271 товар
от 2,01 р. Кружки, чашки, стаканы для горячих напитков 4,895 товаров
от 4,39 р. Посуда для кофейных напитков 274 товара
от 11,90 р.
Подготовка и обработка продуктов
Блендеры 3,503 товара
от 29,40 р. Кухонные комбайны, машины и планетарные миксеры 1,328 товаров
от 53,66 р. Мясорубки 1,344 товара
от 80,22 р. Ручные миксеры 1,023 товара
от 26,56 р. Соковыжималки 1,307 товаров
от 31,70 р. Сушилки для овощей и фруктов 594 товара
от 65,82 р. Кухонные весы 840 товаров
от 9,17 р. Ломтерезки 133 товара
от 133,88 р. Измельчители (чопперы) 515 товаров
от 19,36 р. Вакуумные упаковщики 246 товаров
от 70,00 р. Маринаторы 6 товаров
Аксессуары для кухонной техники 1,045 товаров
от 2,01 р.
Уход за волосами и телом
Машинки для стрижки волос 1,490 товаров
от 6,34 р. Плойки, стайлеры, щипцы 2,647 товаров
от 14,05 р. Фены 3,129 товаров
от 17,47 р. Электрические зубные щетки и ирригаторы 1,156 товаров
от 11,90 р. Мужские электробритвы 682 товара
от 17,32 р. Женские электробритвы и эпиляторы 567 товаров
от 14,56 р. Напольные весы 989 товаров
от 18,19 р. Гидромассажные ванночки 89 товаров
от 63,00 р. Маникюрные и педикюрные наборы 530 товаров
от 14,09 р. Аксессуары к товарам для красоты и здоровья 708 товаров
от 4,10 р.
Техника для здоровья
Ингаляторы 98 товаров
от 23,70 р. Электрические зубные щетки и ирригаторы 1,156 товаров
от 11,90 р. Тонометры 265 товаров
от 5,50 р. Термометры 70 товаров
от 12,24 р. Глюкометры 104 товара
от 2,75 р. Пульсометры, пульсоксиметры 81 товар
от 38,76 р. Контактные линзы 2,452 товара
от 2,02 р. Растворы для линз 39 товаров
от 7,72 р. Аксессуары к товарам для красоты и здоровья 708 товаров
от 4,10 р.
Аксессуары и сопутствующие товары
Сушилки для белья 959 товаров
от 3,73 р. Гладильные доски 1,535 товаров
от 13,00 р. Средства для стирки и ухода за бельем 1,814 товаров
от 1,81 р. Средства для посудомоечных машин 313 товаров
от 7,84 р. Аксессуары для кофемашин, кофеварок, чайников 271 товар
от 2,01 р. Аксессуары для блендеров, комбайнов, мясорубок 349 товаров
от 16,00 р. Аксессуары для вакуумных упаковщиков 87 товаров
от 17,16 р. Аксессуары для мультиварок, аэрогрилей 101 товар
от 9,90 р. Сменные панели для сэндвичниц 60 товаров
от 28,10 р. Аксессуары для зубных щеток и ирригаторов 297 товаров
от 4,39 р. Аксессуары для электробритв и машинок 212 товаров
от 4,10 р. Аксессуары для приборов по уходу за кожей 144 товара
от 6,04 р. Сменные лезвия для бритвенных станков 489 товаров
от 6,00 р. Аксессуары для пылесосов 2,054 товара
от 3,00 р. Аксессуары для пароочистителей 45 товаров
от 12,90 р. Аксессуары для крупной бытовой и встраиваемой техники 1,042 товара
от 3,10 р. Аксессуары для утюгов, гладильных систем 32 товара
от 3,96 р. Аксессуары для климатической техники 160 товаров
от 22,55 р.
Кофе, чай, какао
Кофе, чай, какао 3,283 товара
от 3,55 р. Зерновой кофе 1,677 товаров
от 11,20 р. Кофе в капсулах 580 товаров
от 5,70 р. Молотый кофе 831 товар
от 3,55 р. Растворимый кофе 159 товаров
от 3,74 р. Чалдовый кофе 15 товаров
от 17,00 р. Кофе без кофеина 91 товар
от 5,70 р. Оригинальные капсулы Nespresso 86 товаров
от 21,99 р. Все капсулы Nespresso 405 товаров
от 5,70 р. Капсулы Lavazza 37 товаров
от 11,99 р. Кофе в дрип-пакетиках 10 товаров
Чай 1,397 товаров
от 2,31 р. Какао, горячий шоколад, цикорий, кэроб 81 товар
от 1,75 р.
Бытовая химия и хозтовары
Таблетки для посудомоечных машин 151 товар
от 8,95 р. Ополаскиватели и соль для посудомоечных машин 61 товар
от 7,99 р. Гель для стирки 553 товара
от 5,09 р. Капсулы для стирки 126 товаров
от 10,13 р. Стиральные порошки 294 товара
от 3,65 р. Кондиционеры для белья 319 товаров
от 4,48 р. Фильтры и системы для очистки воды 2,162 товара
от 1,24 р. Чистящие и моющие средства 1,490 товаров
от 1,74 р. Средства для мытья посуды 383 товара
от 1,97 р. Ароматизаторы и освежители воздуха 1,090 товаров
от 1,75 р. Cредства для защиты от насекомых и вредителей 473 товара
от 1,50 р. Туалетная бумага, бумажные полотенца и салфетки 295 товаров
от 1,72 р. Перчатки хозяйственные 421 товар
от 2,16 р. Швабры и аксессуары 520 товаров
от 5,00 р. Тряпки, губки, щетки, салфетки 390 товаров
от 0,90 р. Пакеты для мусора 245 товаров
от 1,20 р. Товары для ухода за обувью и одеждой 300 товаров
от 1,19 р. Фольга, пленка, пакеты 109 товаров
от 0,92 р. Веники, совки, щетки для пола 189 товаров
от 1,30 р.
Электротовары
Батарейки и аккумуляторы 2,314 товаров
от 0,71 р. Лампочки 3,407 товаров
от 0,92 р. Удлинители и тройники 1,802 товара
от 4,65 р.
Подгузники и пеленки
Детские подгузники 1,422 товара
от 7,80 р. Подгузники для взрослых 377 товаров
от 5,85 р. Влажные салфетки для детей 124 товара
от 3,00 р. Пеленки для новорожденных 329 товаров
от 4,00 р.
Гигиена полости рта
Зубные пасты 862 товара
от 0,86 р. Детские зубные пасты 164 товара
от 3,53 р. Зубные щетки и аксессуары 526 товаров
от 1,19 р. Детские зубные щетки 95 товаров
от 3,43 р. Электрические зубные щетки 878 товаров
от 11,90 р. Детские электрические зубные щетки 150 товаров
от 20,00 р. Ирригаторы 272 товара
от 35,97 р. Аксессуары для ирригаторов 27 товаров
от 4,39 р. Зубные гели 11 товаров
от 8,76 р. Зубные порошки 11 товаров
от 4,89 р. Ополаскиватели для полости рта 143 товара
от 6,95 р.
Интимная гигиена
Прокладки на каждый день 220 товаров
от 3,71 р. Гигиенические прокладки 129 товаров
от 3,78 р. Тампоны 27 товаров
от 3,89 р. Менструальные чаши 176 товаров
от 12,26 р. Средства для интимной гигиены 64 товара
от 3,62 р. Детские подгузники 1,422 товара
от 7,80 р. Подгузники для взрослых 377 товаров
от 5,85 р. Пеленки для новорожденных 329 товаров
от 4,00 р.
Парфюмерия
Парфюмерия для женщин 3,566 товаров
от 4,62 р. Парфюмерия для мужчин 2,285 товаров
от 4,62 р.
Макияж
Тональный крем 758 товаров
от 10,99 р. BB и СС крем 215 товаров
от 6,77 р. Пудра для лица 705 товаров
от 8,29 р. Основа под макияж 34 товара
от 19,21 р. Консилер 315 товаров
от 8,42 р. Скульптер 32 товара
от 6,82 р. Хайлайтер 162 товара
от 11,90 р. Румяна 450 товаров
от 7,31 р. Средства для демакияжа 271 товар
от 4,16 р. Аксессуары и принадлежности для макияжа 706 товаров
от 4,89 р. Вся декоративная косметика для лица 3,364 товара
от 6,77 р. Тени для век 1,383 товара
от 6,99 р. Тушь для ресниц 637 товаров
от 6,60 р. Средства для моделирования бровей 583 товара
от 6,90 р. Средства для укладки бровей 160 товаров
от 6,63 р. Карандаши и подводки для глаз 1,116 товаров
от 3,73 р. Вся декоративная косметика для глаз 4,257 товаров
от 3,73 р. Помада стик (твердая) 810 товаров
от 5,96 р. Помада-карандаш (жидкая) 28 товаров
от 6,89 р. Карандаши 307 товаров
от 4,71 р. Блеск для губ 340 товаров
от 8,80 р. Тинт для губ 31 товар
от 12,65 р. Бальзам для губ 31 товар
от 6,50 р. Средства для окрашивания бровей 102 товара
от 8,36 р. Средства для наращивания и завивки ресниц 154 товара
от 5,38 р. Пинцеты и триммеры для бровей 90 товаров
от 6,48 р. Все средства для ламинирования, окрашивания и наращивания бровей и ресниц 378 товаров
от 5,38 р.
Маникюр и педикюр
Гель-лаки для ногтей 2,970 товаров
от 5,34 р. Лак для ногтей 392 товара
от 4,68 р. Масло для ногтей 55 товаров
от 6,06 р. Основа для гель-лака 232 товара
от 10,24 р. Жидкости для снятия лака 8 товаров
от 7,08 р. Вся декоративная и уходовая косметика для ногтей 4,331 товар
от 4,68 р. Крем для рук 421 товар
от 2,78 р. Крем для ног 164 товара
от 4,44 р. Носочки для педикюра 20 товаров
от 10,52 р. Маникюрные ножнички 118 товаров
от 9,74 р. Кусачки и книпсеры для ногтей 193 товара
от 7,18 р. Пилочки и бафы для ногтей 216 товаров
от 3,33 р. Пушеры 31 товар
от 7,88 р. Наборы для маникюра и педикюра 196 товаров
от 10,45 р. Все инструменты для маникюра и педикюра 1,271 товар
от 2,30 р.
Уход за волосами и стайлинг
Шампуни для волос 2,731 товар
от 2,90 р. Бальзамы, кондиционеры, маски для волос 2,474 товара
от 0,90 р. Средства для укладки волос 1,222 товара
от 7,55 р. Средства для окрашивания волос 5,636 товаров
от 2,53 р. Вся косметика по уходу за волосами 6,548 товаров
от 0,90 р.
Уход за телом
Мыло 307 товаров
от 0,25 р. Жидкое мыло 402 товара
от 3,19 р. Гели для душа 936 товаров
от 0,17 р. Дезодоранты и антиперспиранты 498 товаров
от 5,31 р. Бритвенные станки и лезвия 489 товаров
от 6,00 р. Мочалки и массажные щетки для тела 216 товаров
от 1,60 р. Бомбочки для ванн 90 товаров
от 3,58 р. Пена для ванн 38 товаров
от 3,18 р. Соль для ванн 89 товаров
от 1,93 р. Скрабы и пилинги 408 товаров
от 5,13 р. Крем для тела 335 товаров
от 5,99 р. Крем для рук 421 товар
от 2,78 р. Крем для ног 164 товара
от 4,44 р. Косметика для интимной гигиены 64 товара
от 3,62 р. Средства для загара и защиты от солнца 437 товаров
от 5,66 р. Носочки для ног 20 товаров
от 10,52 р. Вся косметика по уходу за телом 4,463 товара
от 0,17 р.
Косметика для мужчин
Гели для душа 195 товаров
от 1,50 р. Шампуни для мужчин 216 товаров
от 5,96 р. Шампуни против перхоти 55 товаров
от 6,22 р. Шампуни против выпадения волос 32 товара
от 17,61 р. Косметика по уходу за телом для мужчин 308 товаров
от 1,11 р. Косметика по уходу за волосами мужчин 267 товаров
от 5,96 р. Мужские средства для укладки волос 188 товаров
от 21,12 р. Косметитка по уходу за лицом мужчин 200 товаров
от 6,02 р. Средства для бритья 449 товаров
от 4,14 р. Средства для бороды и усов 192 товара
от 10,83 р. Бритвенные станки для мужчин 417 товаров
от 6,00 р. Дезодоранты и антиперспиранты для мужчин 182 товара
от 5,31 р.
Товары для детской гигиены и детская косметика
Шампуни детские 169 товаров
от 4,99 р. Гели детские 114 товаров
от 12,00 р. Пенки для ванн детские 56 товаров
от 6,01 р. Бомбочки для ванн 8 товаров
от 9,22 р. Мыло детское 111 товаров
от 4,29 р. Детские крема 183 товара
от 1,40 р. Бальзам и масло для губ 317 товаров
от 5,54 р. Детские зубные пасты 164 товара
от 3,53 р. Детские зубные щетки 95 товаров
от 3,43 р. Детские электрические зубные щетки 150 товаров
от 20,00 р. Вся детская уходовая косметика 334 товара
от 1,40 р. Детские подгузники 1,422 товара
от 7,80 р. Присыпки и крема под подгузник 71 товар
от 8,66 р. Пеленки для новорожденных 329 товаров
от 4,00 р. Декоративная косметика и духи для детей 709 товаров
от 5,70 р. Мочалки и губки для детей 40 товаров
от 15,00 р. Инструмент для детского маникюра 10 товаров
от 10,45 р.
Уход за лицом
Скрабы и пилинги для лица 310 товаров
от 3,47 р. Тканевые маски для лица 612 товаров
от 1,00 р. Крема для лица 1,542 товара
от 2,64 р. Средства для очищения лица 572 товара
от 3,66 р. Уходовая косметика для век (или для глаз) 755 товаров
от 5,24 р. Уходовая косметика для губ 385 товаров
от 5,54 р. Аптечная косметика по уход за лицом 230 товаров
от 11,00 р. Средства для загара и защиты от солнца 107 товаров
от 8,62 р. Массажные щетки и мочалки для лица 41 товар
от 16,06 р. Вся косметика по уходу за лицом 7,607 товаров
от 1,00 р.
Ватно-бумажные изделия
Туалетная бумага 118 товаров
от 2,60 р. Бумажные полотенца 87 товаров
от 1,87 р. Бумажные салфетки 60 товаров
от 1,72 р. Ватные диски и палочки 33 товара
от 1,32 р. Влажные салфетки 173 товара
от 0,55 р.
Контактные линзы и растворы
Контактные линзы 2,452 товара
от 2,02 р. Растворы для линз 39 товаров
от 7,72 р.
Товары для животных
Корма для собак 3,113 товаров
от 0,72 р. Корма для кошек 3,977 товаров
от 0,66 р. Наполнитель для животных 993 товара
от 3,15 р. Корм для рыб и рептилий 229 товаров
от 2,00 р. Корм для грызунов и птиц 583 товара
от 1,19 р.
Бумага и печатная продукция
Бумага и материалы для печати 3,207 товаров
от 2,30 р. Художественная литература 14,970 товаров
от 6,71 р. Психология и саморазвитие 2,050 товаров
от 8,05 р. Учебная литература 3,488 товаров
от 4,94 р. Бизнес и финансы 423 товара
от 9,79 р. Дом и хобби 1,241 товар
от 6,04 р. Книги для детей и родителей 5,154 товара
от 6,10 р. Нехудожественная литература 6,768 товаров
от 5,95 р. Комиксы и манга 642 товара
от 12,95 р. Календари 18 товаров
от 128,00 р.
Домашний уют и праздники
Свечи, подсвечники 907 товаров
от 6,89 р. Аксессуары для праздников 632 товара
от 1,00 р. Чистящие принадлежности для компьютерной техники 131 товар
от 2,30 р. Декоративные подушки 1,372 товара
от 9,13 р. Фотоальбомы и фоторамки 4,845 товаров
от 6,00 р. Гирлянды и световые фигуры 2,642 товара
от 2,30 р.
Еда с доставкой на дом
Ёлки-палки 75 товаров
Камчатка 45 товаров
Salad Drive 88 товаров
Товары для взрослых (18+)
Презервативы 204 товара
от 3,00 р. Лубриканты 245 товаров
от 3,00 р. Массажные масла 121 товар
от 10,00 р. Интимная косметика 109 товаров
от 11,00 р.
Сантехника
Кухонные мойки 12,702 товара
от 38,44 р. Смесители 23,413 товаров
от 6,15 р. Комплектующие для смесителей 399 товаров
от 1,45 р. Ванны 5,544 товара
от 219,00 р. Экраны под ванну 3,287 товаров
от 30,00 р. Ножки, каркасы, опоры для ванн 536 товаров
от 24,10 р. Шторки и карнизы для ванн и поддонов 7,270 товаров
от 7,87 р. Полотенцесушители 9,939 товаров
от 60,00 р. Аксессуары и комплектующие для полотенцесушителей 1,080 товаров
от 1,00 р. Душевые кабины 14,518 товаров
от 280,00 р. Умывальники 4,585 товаров
от 45,04 р. Гигиенические души 614 товаров
от 11,60 р. Пьедесталы для умывальников 306 товаров
от 21,54 р. Сифоны 3,519 товаров
от 0,94 р. Унитазы 4,548 товаров
от 150,00 р. Бачки для унитазов 167 товаров
от 88,70 р. Сиденья и крышки для унитазов и биде 1,075 товаров
от 8,83 р. Биде 714 товаров
от 29,00 р. Инсталляции для унитазов, раковин, биде и писсуаров 913 товаров
от 195,14 р. Комплектующие для унитазов, писсуаров, биде 196 товаров
от 4,30 р. Клавиши и системы смыва 1,311 товаров
от 14,00 р. Электронные крышки-биде 72 товара
от 280,00 р. Биотуалеты 82 товара
от 19,12 р. Душевые системы и гарнитуры 6,186 товаров
от 0,69 р. Душевые поддоны 2,634 товара
от 108,00 р. Аксессуары для ванной и туалета 27,088 товаров
от 1,87 р. Ручки, сиденья и подголовники для ванн 170 товаров
от 9,90 р. Сушилки для рук, волос 501 товар
от 45,53 р.
Водоснабжение, канализация, вентиляция
Водонагреватели 2,626 товаров
от 72,60 р. Насосы 4,530 товаров
от 57,38 р. Приточные и вытяжные вентиляторы 3,044 товара
от 28,40 р. Вентиляционные решетки 472 товара
от 10,00 р. Приточные проветриватели 109 товаров
от 236,10 р. Гидроаккумуляторы 283 товара
от 21,89 р. Трубы, фитинг 7,116 товаров
от 0,16 р. Сантехнические ревизионные люки 1,767 товаров
от 9,18 р. Трубы водогазопроводные 17 товаров
Отопительные котлы 3,164 товара
от 188,85 р. Радиаторы отопления 23,264 товара
от 18,00 р. Аксессуары и комплектующие для радиаторов 200 товаров
от 7,69 р. Счетчики воды 57 товаров
от 50,00 р.
Электроснабжение
Розетки, выключатели 15,503 товара
от 0,31 р. Удлинители 1,657 товаров
от 6,59 р. Стабилизаторы и сетевые фильтры 533 товара
от 40,03 р. Мультиметры, токовые клещи, индикаторные отвертки 750 товаров
от 1,46 р. Светильники, люстры, бра, споты 59,709 товаров
от 0,78 р. Лампочки 3,407 товаров
от 0,92 р. Генераторы 1,300 товаров
от 327,85 р. Счетчики электроэнергии 201 товар
от 32,35 р. Светодиодные ленты 1,650 товаров
от 9,00 р. Источники питания для светодиодных лент 541 товар
от 19,79 р. Управление светодиодными лентами 139 товаров
от 5,40 р. Силовые кабели и провода 175 товаров
от 11,62 р. Электрические щиты 1,088 товаров
от 1,28 р. Автоматические выключатели 2,633 товара
от 2,07 р.
Отопление, теплоизоляция
Отопительные котлы 3,164 товара
от 188,85 р. Насосы для систем отопления 986 товаров
от 67,56 р. Радиаторы отопления 23,264 товара
от 18,00 р. Аксессуары и комплектующие для радиаторов 200 товаров
от 7,69 р. Теплоизоляция 649 товаров
от 21,28 р. Звуко- и виброизоляция помещений 862 товара
от 4,20 р. Теплые полы 3,367 товаров
от 8,00 р. Полотенцесушители 9,939 товаров
от 60,00 р. Терморегуляторы 632 товара
от 20,36 р. Дровяные камины, печи-камины, порталы 2,423 товара
от 162,00 р. Расширительные баки 267 товаров
от 15,39 р. Теплоносители и промывка систем отопления 50 товаров
от 55,10 р. Трубы, фитинг 3,703 товара
от 0,16 р. Трубы водогазопроводные 17 товаров
Счетчики газа 56 товаров
от 128,00 р.
Инструмент
Электродрели и строительные миксеры 811 товаров
от 50,00 р. Перфораторы 984 товара
от 125,52 р. Наборы ручных инструментов 4,381 товар
от 1,30 р. Шуруповерты, гайковерты, электроотвертки 2,670 товаров
от 5,73 р. Аккумуляторы и зарядные устройства для инструмента 803 товара
от 17,00 р. Дрели-миксеры 48 товаров
от 147,00 р. Угловые шлифмашины (болгарки) 1,537 товаров
от 70,00 р. Шлифмашины 1,167 товаров
от 56,29 р. Полировальные машины 126 товаров
от 108,43 р. Мультифункциональные шлифмашины 205 товаров
от 96,00 р. Дисковые пилы 782 товара
от 131,45 р. Сабельные пилы 243 товара
от 114,76 р. Лобзики 646 товаров
от 64,44 р. Рубанки 316 товаров
от 110,00 р. Строительный, слесарный, монтажный инструмент 9,152 товара
от 0,66 р. Органайзеры и системы хранения инструментов 1,459 товаров
от 2,50 р. Фрезеры 261 товар
от 95,00 р. Промышленные фены 345 товаров
от 32,22 р. Термоклеевые пистолеты 203 товара
от 7,42 р. Граверы 176 товаров
от 58,80 р. Хозяйственные пылесосы 405 товаров
от 167,46 р. Краскораспылители 216 товаров
от 59,37 р. Штроборезы 77 товаров
от 236,74 р. Плиткорезы 482 товара
от 13,00 р. Паяльники и паяльные лампы 355 товаров
от 4,75 р. Аппараты для сварки труб 133 товара
от 13,67 р. Электрические отбойные молотки 193 товара
от 209,26 р. Электрические ножницы по металлу 50 товаров
от 215,00 р. Наборы электроинструментов 102 товара
от 180,21 р. Скобозабиватели, гвоздезабиватели, степлеры 333 товара
от 13,67 р. Диагностические тепловизоры и пирометры 138 товаров
от 29,40 р.
Оснастка для электроинструмента
Биты, головки, насадки, держатели 6,410 товаров
от 0,52 р. Сверла, буры, зенкеры 8,036 товаров
от 0,49 р. Зубила для перфораторов и отбойных молотков 291 товар
от 5,18 р. Пильные диски 1,267 товаров
от 9,28 р. Пильные полотна 978 товаров
от 2,65 р. Аксессуары для цепных пил 308 товаров
от 6,00 р. Отрезные диски 1,782 товара
от 0,89 р. Шлифовальные диски, насадки, листы 2,434 товара
от 1,20 р. Полировальные круги и диски 116 товаров
от 15,36 р. Шлифовальные чашки 117 товаров
от 19,60 р. Фрезы 3,394 товара
от 8,45 р. Щетки для электроинструмента 408 товаров
от 2,20 р. Коронки 1,744 товара
от 5,44 р. Оснастка для граверов 458 товаров
от 3,77 р. Насадки для размешивания растворов 116 товаров
от 12,64 р. Скобы, штифты, гвозди забивные 415 товаров
от 1,90 р. Клеевые и пластиковые стержни 161 товар
от 2,02 р. Патроны и переходники для электроинструмента 132 товара
от 6,51 р. Запчасти для электроинструмента 160 товаров
от 7,64 р. Оснастка для строительных фенов 34 товара
от 12,37 р. Электроды, сварочная проволока и другие расходные материалы 250 товаров
от 8,94 р. Комплектующие для сварочного оборудования 313 товаров
от 1,09 р. Аксессуары для пайки 128 товаров
от 11,11 р.
Крепежные изделия
Саморезы, шурупы 3,831 товар
от 2,44 р. Гвозди 572 товара
от 4,10 р. Дюбели, анкеры 1,224 товара
от 3,12 р. Кабельный крепеж 805 товаров
от 0,08 р. Болты, винты, шпильки 3,472 товара
от 4,50 р. Хомуты 377 товаров
от 1,43 р. Карабины 204 товара
от 3,58 р.
Строительное оборудование
Сварочные аппараты 1,899 товаров
от 124,63 р. Компрессоры 1,573 товара
от 255,63 р. Лазерные нивелиры 714 товаров
от 30,41 р. Тепловые пушки 1,274 товара
от 55,00 р. Генераторы 1,300 товаров
от 327,85 р. Бетономешалки 374 товара
от 439,87 р. Сварочные маски 404 товара
от 7,56 р. Хозяйственные пылесосы 405 товаров
от 167,46 р. Строительные тачки 231 товар
от 87,08 р. Лестницы и стремянки 2,287 товаров
от 38,00 р. Лазерные дальномеры 324 товара
от 55,00 р. Штативы и аксессуары для измерительных приборов 143 товара
от 3,90 р. Виброплиты 340 товаров
от 61,00 р. Отбойные молотки 256 товаров
от 71,80 р. Электро- и бензорезы 64 товара
от 1336,00 р. Мотопомпы 333 товара
от 308,00 р. Мотобуры и оснастка 92 товара
от 17,73 р.
Пневмоинструменты
Компрессоры 1,573 товара
от 255,63 р. Краскопульты 549 товаров
от 26,54 р. Гайковерты 524 товара
от 67,99 р. Скобозабиватели, гвоздезабиватели, степлеры 333 товара
от 13,67 р. Пневмошлифмашины 321 товар
от 52,23 р. Отбойные молотки 55 товаров
от 71,80 р.
Станки
Деревообрабатывающие и металлообрабатывающие станки 1,295 товаров
от 145,00 р. Плиткорезные станки 193 товара
от 182,91 р. Заточные станки (точила) 425 товаров
от 44,00 р.
Строительные и отделочные материалы
Штукатурка 367 товаров
от 2,36 р. Клеевые смеси 245 товаров
от 5,10 р. Смеси для полов 39 товаров
от 6,59 р. Шпатлевка 349 товаров
от 3,30 р. Грунтовка 788 товаров
от 4,59 р. Гипсокартон 46 товаров
от 15,79 р. Стеновые панели 1,105 товаров
от 1,46 р. Обои 50,409 товаров
от 3,40 р. Керамическая плитка, керамогранит 744 товара
от 3,50 р. Декоративный камень и кирпич 1,789 товаров
от 8,50 р. Гибкий камень 1,789 товаров
от 8,50 р. Краски и эмали 7,217 товаров
от 2,68 р. Лаки, пропитки, антисептики 3,715 товаров
от 2,19 р. Кровельные материалы 1,982 товара
от 0,12 р. Цемент 23 товара
от 9,25 р. Тротуарная плитка 1,158 товаров
Строительные сетки 322 товара
от 7,60 р.
Напольные покрытия
Ламинат 1,413 товаров
от 17,90 р. Линолеум 2,577 товаров
от 15,50 р. Виниловые полы 1,591 товар
от 13,94 р. Плитка 422 товара
от 3,54 р. Паркетная доска 3,723 товара
Двери, окна
Металлические двери 1,100 товаров
от 321,00 р. Межкомнатные двери 154,154 товара
от 47,00 р. Окна ПВХ 428 товаров
Дверные звонки 160 товаров
от 11,40 р.
Ванная комната и туалет
Смесители 23,413 товаров
от 6,15 р. Ванны 5,544 товара
от 219,00 р. Водонагреватели 2,626 товаров
от 72,60 р. Полотенцесушители 9,939 товаров
от 60,00 р. Душевые кабины 14,518 товаров
от 280,00 р. Унитазы 4,548 товаров
от 150,00 р. Умывальники 4,585 товаров
от 45,04 р. Пьедесталы для умывальников 306 товаров
от 21,54 р. Сифоны 3,519 товаров
от 0,94 р. Плитка для ванных комнат 671 товар
от 3,50 р. Мебель для ванных комнат 18,423 товара
от 4,11 р. Биде 714 товаров
от 29,00 р. Инсталляции для унитазов, раковин, биде и писсуаров 913 товаров
от 195,14 р. Клавиши и системы смыва 1,311 товаров
от 14,00 р. Электронные крышки-биде 72 товара
от 280,00 р. Душевые системы и гарнитуры 6,186 товаров
от 0,69 р. Гигиенические души 614 товаров
от 11,60 р. Душевые поддоны 2,634 товара
от 108,00 р. Вытяжные вентиляторы 2,298 товаров
от 28,40 р. Сантехнические ревизионные люки 1,767 товаров
от 9,18 р. Биотуалеты 82 товара
от 19,12 р. Корзины для белья 1,010 товаров
от 4,00 р. Ароматизаторы и освежители воздуха 1,090 товаров
от 1,75 р. Туалетная бумага, бумажные полотенца и салфетки 295 товаров
от 1,72 р. Полотенца 2,303 товара
от 5,90 р.
Кухня
Мойки 12,702 товара
от 38,44 р. Смесители 23,413 товаров
от 6,15 р. Керамическая плитка 631 товар
от 3,50 р. Измельчители пищевых отходов 109 товаров
от 358,27 р. Фильтры и системы очистки воды 2,162 товара
от 1,24 р. Картриджи для фильтра воды 678 товаров
от 1,24 р. Средства для посудомоечных машин 313 товаров
от 7,84 р. Вытяжные вентиляторы 2,298 товаров
от 28,40 р. Мусорки, урны, контейнеры для мусора 2,019 товаров
от 4,30 р. Пакеты для мусора 245 товаров
от 1,20 р. Средства для мытья посуды 383 товара
от 1,97 р. Фольга, пленка, пакеты 109 товаров
от 0,92 р. Кухонные полотенца 939 товаров
от 5,11 р.
Водоснабжение, отопление
Насосы 4,530 товаров
от 57,38 р. Водонагреватели 2,626 товаров
от 72,60 р. Отопительные котлы 3,164 товара
от 188,85 р. Фильтры и системы очистки воды 2,162 товара
от 1,24 р. Радиаторы отопления 23,264 товара
от 18,00 р. Дровяные камины, печи-камины, порталы 2,423 товара
от 162,00 р. Обогреватели 2,048 товаров
от 29,00 р. Тепловые пушки 1,274 товара
от 55,00 р. Электрокамины и биокамины 1,757 товаров
от 77,78 р. Гидроаккумуляторы и расширительные баки 572 товара
от 15,00 р. Мотопомпы 333 товара
от 308,00 р. Трубы, фитинг 7,116 товаров
от 0,16 р. Трубы водогазопроводные 17 товаров
Мебель для дома
Офисные кресла и стулья 6,374 товара
от 50,00 р. Геймерские кресла 1,276 товаров
от 199,00 р. Аксессуары и комплектующие для офисных кресел 97 товаров
от 3,00 р. Диваны 15,994 товара
от 276,44 р. Письменные и компьютерные столы 4,981 товар
от 30,65 р. Кухонные столы и обеденные группы 9,049 товаров
от 70,46 р. Столы-трансформеры и столы-книги 369 товаров
от 72,83 р. Стулья для кухни и бара 13,742 товара
от 15,80 р. Готовые кухни 38,928 товаров
от 44,00 р. Журнальные столики 3,531 товар
от 37,68 р. Кресла 3,320 товаров
от 86,71 р. Кровати 7,912 товаров
от 95,30 р. Комоды, тумбы 4,657 товаров
от 39,00 р. Стенки, секции 2,192 товара
от 124,25 р. Напольные и настенные вешалки, стойки для одежды 1,786 товаров
от 4,70 р. Шкафы 12,352 товара
от 56,53 р. Мебель для прихожей 510 товаров
от 124,25 р. Тумбы под телевизор 925 товаров
от 107,29 р. Туалетные столики 450 товаров
от 68,00 р. Мебель для ванных комнат 18,423 товара
от 4,11 р. Детские кроватки 3,612 товаров
от 94,25 р. Детские столы и парты 4,101 товар
от 7,32 р. Ящики, корзины, органайзеры 4,089 товаров
от 3,84 р. Детские комоды 1,382 товара
от 37,41 р. Полки 3,112 товаров
от 12,86 р. Банкетки, тумбы и полки для обуви 4,367 товаров
от 6,99 р. Пуфы 1,881 товар
от 22,29 р. Надувная мебель 564 товара
от 5,26 р. Бескаркасная мебель 7,141 товар
от 50,00 р. Основания для кроватей 961 товар
от 78,00 р. Массажные кресла 207 товаров
от 945,85 р.
Офисная мебель
Офисные кресла, стулья 7,821 товар
от 50,00 р. Столы для работы 4,615 товаров
от 58,00 р. Офисные диваны 1,632 товара
от 418,20 р. Сейфы 1,192 товара
от 39,60 р. Офисные доски, флипчарты 876 товаров
от 11,90 р. Аксессуары для офисных досок 290 товаров
от 2,07 р.
Товары для спальни и домашний текстиль
Матрасы 38,035 товаров
от 28,73 р. Ортопедические подушки 633 товара
от 31,00 р. Классические подушки для сна 690 товаров
от 9,04 р. Одеяла 1,252 товара
от 28,00 р. Пледы, покрывала 5,296 товаров
от 11,90 р. Постельное белье 11,819 товаров
от 8,30 р. Наматрасники 6,663 товара
от 22,71 р. Электрогрелки, электроодеяла, электропростыни 216 товаров
от 38,00 р. Подушки для беременных 124 товара
от 41,88 р. Декоративные подушки 1,312 товаров
от 11,90 р.
Садовая техника и инструменты
Мини-тракторы 128 товаров
от 10 016,00 р. Мотоблоки и мотокультиваторы 982 товара
от 219,00 р. Навесное оборудование для садовой техники 645 товаров
от 8,00 р. Двигатели 390 товаров
от 298,90 р. Триммеры 1,182 товара
от 64,44 р. Газонокосилки 1,584 товара
от 34,73 р. Аксессуары для газонной техники, кусторезов и садовых ножниц 352 товара
от 1,17 р. Аккумуляторы и зарядные устройства для инструмента 803 товара
от 17,00 р. Аэраторы, скарификаторы 77 товаров
от 324,99 р. Цепные пилы 1,150 товаров
от 104,60 р. Хозяйственные пылесосы 405 товаров
от 167,46 р. Дровоколы 39 товаров
от 50,21 р. Мойки высокого давления 1,100 товаров
от 120,72 р. Аксессуары для моек высокого давления 272 товара
от 8,00 р. Кусторезы и высоторезы 440 товаров
от 87,90 р. Садовые измельчители 111 товаров
от 258,99 р. Снегоуборщики 339 товаров
от 215,00 р. Воздуходувки 295 товаров
от 62,22 р. Садовые подметальные машины 32 товара
от 384,85 р. Садовый инструмент 3,499 товаров
от 3,00 р. Поливочные шланги 1,085 товаров
от 4,00 р. Системы автоматического полива, распылители 1,772 товара
от 0,21 р. Опрыскиватели 554 товара
от 7,79 р. Садовые тачки 231 товар
от 87,08 р. Лестницы и стремянки 2,287 товаров
от 38,00 р.
Отдых на даче
Бани, купели 796 товаров
от 3245,00 р. Аксессуары для бани 191 товар
от 9,18 р. Беседки 449 товаров
от 403,00 р. Бассейны 663 товара
от 9,00 р. Химия для бассейнов 318 товаров
от 6,23 р. Аксессуары для бассейнов 460 товаров
от 2,35 р. Мангалы, грили, барбекю 2,086 товаров
от 7,13 р. Решетки и шампуры 313 товаров
от 3,00 р. Принадлежности для барбекю, грилей, мангалов 997 товаров
от 1,60 р. Банные печи 2,607 товаров
от 444,00 р. Детские уличные комплексы и горки 335 товаров
от 157,19 р. Садовые качели 594 товара
от 47,84 р. Батуты 917 товаров
от 99,00 р. Аксессуары и комплектующие для батутов 101 товар
от 1,21 р. Садовая мебель 3,952 товара
от 17,63 р. Гамаки 486 товаров
от 16,86 р. Шатры, тенты 556 товаров
от 19,90 р. Шезлонги 216 товаров
от 105,02 р. Зонты садовые, пляжные 169 товаров
от 8,00 р. Средства для защиты от насекомых 473 товара
от 1,50 р.
Обустройство участка
Беседки 449 товаров
от 403,00 р. Дачные бытовки и хозблоки 305 товаров
от 1288,00 р. Уличное освещение и прожекторы 6,028 товаров
от 4,98 р. Уличные сушки для белья 28 товаров
от 707,55 р. Уничтожители насекомых 264 товара
от 10,88 р. Летние души 322 товара
от 8,62 р. Дачные туалеты 40 товаров
Биотуалеты 82 товара
от 19,12 р. Средства для биотуалетов, выгребных ям 75 товаров
от 10,18 р. Клинкерная плитка 4 товара
Тротуарная плитка 1,158 товаров
Кашпо, горшки для растений 2,141 товар
от 1,70 р. Мусорки, урны, контейнеры для мусора 2,019 товаров
от 4,30 р. Сетка-рабица 34 товара
от 62,82 р.
Декор и интерьер
Настенные и настольные часы 3,382 товара
от 8,99 р. Настольные лампы, торшеры, ночники 5,497 товаров
от 4,07 р. Метеостанции, гигрометры и термогигрометры 507 товаров
от 13,00 р. Электрокамины и биокамины 1,757 товаров
от 77,78 р. Декоративные подушки 1,312 товаров
от 11,90 р. Комнатные растения, флорариумы 243 товара
от 130,00 р. Рулонные шторы 15,377 товаров
от 18,71 р. Интерьерные зеркала 2,337 товаров
от 13,72 р. Шторы, тюль 73,211 товаров
от 7,18 р. Карнизы для штор 26,276 товаров
от 11,99 р. Ковры и ковровые дорожки 18,981 товар
от 7,35 р. Декоративные полотенца 90 товаров
Свечи, подсвечники 907 товаров
от 6,89 р. Вазы 450 товаров
от 19,87 р. Предметы интерьера 498 товаров
от 2,34 р. Статуэтки, копилки 1,860 товаров
от 4,78 р.
Освещение и электропитание
Светильники, люстры, бра, споты 59,709 товаров
от 0,78 р. Настольные лампы, торшеры, ночники 5,497 товаров
от 4,07 р. Уличное освещение и прожекторы 6,028 товаров
от 4,98 р. Лампочки 3,407 товаров
от 0,92 р. Розетки, выключатели 15,503 товара
от 0,31 р. Удлинители 1,657 товаров
от 6,59 р. Стабилизаторы напряжения и сетевые фильтры 533 товара
от 40,03 р. Генераторы 1,300 товаров
от 327,85 р.
Умный дом и безопасность
Умный дом 953 товара
от 3,50 р. Умные терморегуляторы 53 товара
от 104,00 р. Умные лампочки 60 товаров
от 15,34 р. Умные розетки 64 товара
от 32,50 р. Умные колонки 122 товара
от 147,00 р. Умные вызывные панели 133 товара
от 111,01 р. IP-камеры 3,669 товаров
от 10,23 р. Видеодомофоны 1,316 товаров
от 4,45 р. Камеры CCTV 1,132 товара
от 36,00 р. Видеорегистраторы 1,603 товара
от 150,00 р. Фотоловушки 96 товаров
от 280,00 р. Входные двери 1,100 товаров
от 321,00 р. Дверные звонки 160 товаров
от 11,40 р. Огнетушители 101 товар
от 18,00 р.
Уход за одеждой
Сушилки для белья 959 товаров
от 3,73 р. Гладильные доски 1,535 товаров
от 13,00 р. Электрические сушилки для обуви 83 товара
от 8,57 р. Товары для ухода за обувью и одеждой 300 товаров
от 1,19 р. Отпариватели с вешалкой для одежды 249 товаров
от 112,37 р.
Стирка, уборка
Средства для стирки и ухода за бельем 1,814 товаров
от 1,81 р.