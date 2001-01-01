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Игровое (геймерское) кресло Zombie Viking 6 Knight PU Fabric (черный)

Zombie Viking 6 Knight PU Fabric (черный)
3 отзыва Оставить отзыв

игровое (геймерское) кресло, механизм DMS (Топ-Ган, Tilt), максимальная нагрузка 181 кг

Владелец торговой марки
Нет в наличии и под заказ
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Игровое (геймерское) кресло Zombie Viking 6 Knight PU Fabric (черный)
Игровое (геймерское) кресло Zombie Viking 6 Knight PU Fabric (черный)
Игровое (геймерское) кресло Zombie Viking 6 Knight PU Fabric (черный)
Игровое (геймерское) кресло Zombie Viking 6 Knight PU Fabric (черный)
Игровое (геймерское) кресло Zombie Viking 6 Knight PU Fabric (черный)
Игровое (геймерское) кресло Zombie Viking 6 Knight PU Fabric (черный)
Игровое (геймерское) кресло Zombie Viking 6 Knight PU Fabric (черный)
Игровое (геймерское) кресло Zombie Viking 6 Knight PU Fabric (черный)
Игровое (геймерское) кресло Zombie Viking 6 Knight PU Fabric (черный)
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Характеристики

Основные
Тип игровое (геймерское) кресло
Материал сиденья искусственная кожа
Материал спинки искусственная кожа
Подголовник
Подлокотник
Крестовина металлическая
Цвет основания черный
Газовая пружина
Механизм качания DMS (Топ-Ган, Tilt)
Ролики резиновые (для твердых покрытий)
Максимальная нагрузка 181 кг
Цвет черный
Особенности конструкции
Регулируемый наклон спинки
Регулировка подголовника  (подушка)
Материал подголовника искусственная кожа
Материал подлокотников искусственная кожа
Регулировка подлокотников
Регулировка поясничного упора
Регулировка глубины сиденья
Фиксация в наклонном положении
Размеры и вес
Ширина спинки 51.5 см
Высота спинки 64 см
Высота опоры (сиденья) 46 — 55.5 см
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Вышеприведенная информация получена из открытых источников, в том числе с официальных сайтов и из каталогов производителей.

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