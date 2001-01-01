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При получении заказа ОБЯЗАТЕЛЬНО обращайте внимание на важные для вас параметры и характеристики приобретаемого товара.

В случае выявления несовпадений в описании товара вы можете обратиться за консультацией и помощью в нашу службу поддержки.

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