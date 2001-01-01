игровое (геймерское) кресло, механизм DMS (Топ-Ган, Tilt), максимальная нагрузка 181 кг
Характеристики
Основные
|Тип
|игровое (геймерское) кресло
|Материал сиденья
|искусственная кожа
|Материал спинки
|искусственная кожа
|Подголовник
|Подлокотник
|Крестовина
|металлическая
|Цвет основания
|черный
|Газовая пружина
|Механизм качания
|DMS (Топ-Ган, Tilt)
|Ролики
|резиновые (для твердых покрытий)
|Максимальная нагрузка
|181 кг
|Цвет
|черный
Особенности конструкции
|Регулируемый наклон спинки
|Регулировка подголовника
|(подушка)
|Материал подголовника
|искусственная кожа
|Материал подлокотников
|искусственная кожа
|Регулировка подлокотников
|Регулировка поясничного упора
|Регулировка глубины сиденья
|Фиксация в наклонном положении
Размеры и вес
|Ширина спинки
|51.5 см
|Высота спинки
|64 см
|Высота опоры (сиденья)
|46 — 55.5 см
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