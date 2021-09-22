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    • Товары для учебы
Мобильные телефоны и аксессуары
Мобильные телефоны 5,961 товар
от 27,00 р. Наушники 7,503 товара
от 1,39 р. Фитнес-браслеты 360 товаров
от 23,66 р. Умные часы 1,808 товаров
от 38,71 р. Портативные зарядные устройства 2,895 товаров
от 7,00 р. Карты памяти 878 товаров
от 6,30 р. Чехлы для телефонов 9,992 товара
от 0,50 р. Защитные стекла и пленки 1,220 товаров
от 4,99 р. Аккумуляторы 2,608 товаров
от 7,99 р. Bluetooth-гарнитуры 219 товаров
от 11,00 р. Палки для селфи 231 товар
от 4,85 р. Кабели, адаптеры 4,395 товаров
от 1,20 р. Автомобильные держатели 594 товара
от 1,35 р. Зарядные устройства 660 товаров
от 2,47 р. Беспроводные зарядные устройства 327 товаров
от 14,71 р. Док-станции для смартфонов 21 товар
от 22,55 р.
Телевидение и видео
Телевизоры 3,106 товаров
от 299,00 р. Приемники цифрового ТВ 478 товаров
от 31,41 р. Спутниковые ресиверы 165 товаров
от 65,00 р. ТВ-антенны 573 товара
от 9,00 р. Проекторы 524 товара
от 182,87 р. Кронштейны 2,897 товаров
от 5,05 р. Медиаплееры и ТВ-приставки 234 товара
от 49,84 р. DVD плееры 34 товара
от 57,63 р. Blu-ray проигрыватели 26 товаров
от 742,39 р. Микро-ПК (HDMI-стики) 9 товаров
Саундбары и домашние кинотеатры 382 товара
от 114,14 р. Аксессуары для ТВ 140 товаров
от 6,38 р. Клавиатуры для Smart TV 33 товара
от 32,56 р. Кабели, адаптеры для AV-аппаратуры 4,747 товаров
от 0,38 р. Универсальные пульты ДУ 312 товаров
от 10,23 р. Проекционные экраны 851 товар
от 76,38 р.
Планшеты, электронные книги
Планшеты 1,418 товаров
от 100,00 р. Электронные книги 169 товаров
от 177,60 р. Чехлы для планшетов 1,205 товаров
от 2,00 р. Портативные зарядные устройства 2,895 товаров
от 7,00 р. Карты памяти 878 товаров
от 6,30 р. Кабели, адаптеры 4,395 товаров
от 1,20 р. Зарядные устройства 1,135 товаров
от 2,47 р. 4G и 3G-модемы 60 товаров
от 27,00 р. Обложки для электронных книг 110 товаров
от 20,50 р.
Аудиотехника
Наушники 7,503 товара
от 1,39 р. Портативные усилители для наушников 110 товаров
от 65,00 р. Аксессуары для портативной аудиотехники 115 товаров
от 14,00 р. MP3-плееры 121 товар
от 5,92 р. Bluetooth колонки 1,499 товаров
от 11,55 р. Wi-Fi и мультирум акустика 141 товар
от 345,56 р. Умные колонки 90 товаров
от 55,00 р. Микрофоны 1,195 товаров
от 3,98 р. Мультимедиа акустика 551 товар
от 7,00 р. Саундбары и домашние кинотеатры 382 товара
от 114,14 р. Радиоприемники 506 товаров
от 17,86 р. Колонки для вечеринок (патибоксы) 122 товара
от 69,90 р. Музыкальные центры 48 товаров
от 92,00 р. Электронные и радиочасы 446 товаров
от 13,02 р. Бумбоксы и магнитолы 178 товаров
от 43,97 р. Диктофоны 166 товаров
от 72,17 р. Bluetooth аудиоресиверы 47 товаров
от 11,95 р. Аудиокабели 2,959 товаров
от 1,59 р.
Hi-Fi аудио
Hi-Fi плееры 138 товаров
от 139,00 р. Аудиофильские наушники 388 товаров
от 40,00 р. Настольные усилители для наушников 101 товар
от 60,00 р. Hi-Fi акустика 2,531 товар
от 200,00 р. Инсталляционная и рупорная акустика 611 товаров
от 78,13 р. AV-ресиверы и процессоры 194 товара
от 900,00 р. Усилители, предусилители и стереоресиверы 541 товар
от 199,00 р. Ламповые усилители 77 товаров
от 275,00 р. CD-проигрыватели 166 товаров
от 729,97 р. Сетевые проигрыватели 127 товаров
от 400,00 р. Виниловые проигрыватели 415 товаров
от 182,50 р. Фонокорректоры 53 товара
от 250,00 р. Звукосниматели и тонармы 227 товаров
от 36,71 р. Акустические кабели 235 товаров
от 3,26 р.
Фото- и видеотехника
Фотоаппараты 1,404 товара
от 75,00 р. Объективы 1,950 товаров
от 185,00 р. Экшен-камеры 469 товаров
от 59,64 р. Аксессуары и крепления для экшен-камер 160 товаров
от 5,90 р. Видеокамеры 117 товаров
от 213,94 р. Фотопринтеры 83 товара
от 259,00 р. Мобильные фотопринтеры 24 товара
от 185,53 р. Штативы 686 товаров
от 13,60 р. Aксессуары для штативов и стабилизаторов 545 товаров
от 13,99 р. Карты памяти 1,303 товара
от 6,30 р. Цифровые фоторамки 86 товаров
от 250,00 р. Вспышки и лампы 793 товара
от 20,96 р. Батарейки, аккумуляторы, зарядные 3,028 товаров
от 0,25 р. Дистанционное управление для фототехники 43 товара
от 129,00 р. Сумки и рюкзаки для фото/видео 1,568 товаров
от 1,82 р. Карт-ридеры 358 товаров
от 2,90 р. Аккумуляторы 363 товара
от 18,70 р. Аксессуары для объективов 1,244 товара
от 14,00 р. Аксессуары для фото и видеокамер 47 товаров
от 40,38 р. Фотоматериалы и химикаты 29 товаров
от 27,00 р.
Видеоигры
Игровые приставки 158 товаров
от 45,00 р. Игры для приставок 1,567 товаров
от 5,00 р. Игры для ПК 386 товаров
от 61,00 р. Карты оплаты и подписки 67 товаров
от 17,70 р. Очки виртуальной реальности 76 товаров
от 20,89 р. Игровые контроллеры и аксессуары 629 товаров
от 4,99 р. Геймерские наушники 836 товаров
от 13,00 р. Игровые кресла 1,245 товаров
от 185,15 р. Игровые мыши 961 товар
от 5,96 р. Игровые клавиатуры 925 товаров
от 12,20 р. Чехлы для приставок 43 товара
от 24,99 р. Фигурки-держатели для геймпадов и смартфонов 166 товаров
от 15,99 р. Геймпады с держателем для телефона 53 товара
от 18,75 р. Светильники для фанатов 11 товаров
от 89,99 р.
Гаджеты
Умные часы 1,808 товаров
от 38,71 р. Фитнес-браслеты 360 товаров
от 23,66 р. Пульсометры, пульсоксиметры 74 товара
от 43,51 р. Сменные ремешки и браслеты 1,497 товаров
от 4,30 р. Очки виртуальной реальности 76 товаров
от 20,89 р. Умные весы 149 товаров
от 37,76 р. Гаджеты для сна 8 товаров
от 69,60 р. Нитратомеры, дозиметры, экотестеры 30 товаров
от 135,00 р. Электронные парогенераторы 1,108 товаров
от 5,39 р.
Умный дом и видеонаблюдение
Умный дом 658 товаров
от 5,00 р. Умные терморегуляторы 45 товаров
от 98,00 р. Умные лампочки 100 товаров
от 24,94 р. Умные розетки 37 товаров
от 29,60 р. Умные колонки 90 товаров
от 55,00 р. IP-камеры 2,738 товаров
от 15,94 р. Видеодомофоны 1,044 товара
от 5,00 р. Камеры CCTV 940 товаров
от 34,85 р. Видеорегистраторы 1,400 товаров
от 111,31 р. Фотоловушки 68 товаров
от 200,00 р.
Электрический транспорт
Электросамокаты и электроскутеры 790 товаров
от 239,00 р. Гироциклы 713 товаров
от 314,00 р. Электровелосипеды 1,992 товара
от 1027,17 р.
Телефония и связь
Мобильные телефоны 5,961 товар
от 27,00 р. Радиотелефоны DECT 366 товаров
от 43,00 р. Проводные телефоны 427 товаров
от 17,00 р. Проводные IP-телефоны 179 товаров
от 92,17 р. Беспроводные IP-телефоны 32 товара
от 140,74 р. 3G-модемы 60 товаров
от 27,00 р. Факсы 14 товаров
Портативные радиостанции 52 товара
от 74,58 р.
Музыкальное оборудование
Синтезаторы и рабочие станции 515 товаров
от 50,48 р. Аудиоинтерфейсы 160 товаров
от 77,00 р. Концертная акустика 346 товаров
от 129,60 р. Студийные мониторы 167 товаров
от 390,00 р. Гитарные комбоусилители 90 товаров
от 234,00 р. Микрофоны 1,195 товаров
от 3,98 р. Гитары 1,343 товара
от 60,86 р.
Оптические приборы
Бинокли, подзорные трубы и приборы ночного видения 1,309 товаров
от 26,75 р. Телескопы 365 товаров
от 113,65 р.
Ноутбуки, компьютеры, мониторы
Ноутбуки 7,601 товар
от 566,00 р. Игровые ноутбуки 1,770 товаров
от 1999,00 р. Планшеты 1,418 товаров
от 100,00 р. Моноблоки 4,254 товара
от 893,15 р. Компьютеры 27,905 товаров
от 101,30 р. Все мониторы 2,186 товаров
от 224,00 р. Игровые мониторы 586 товаров
от 346,65 р. Профессиональные мониторы 169 товаров
от 417,79 р.
Комплектующие
Видеокарты 1,312 товаров
от 92,56 р. Процессоры 1,057 товаров
от 30,00 р. Материнские платы 1,473 товара
от 72,70 р. Оперативная память 4,253 товара
от 33,02 р. Системы охлаждения 2,785 товаров
от 1,29 р. SSD 2,753 товара
от 29,99 р. Жесткие диски 1,000 товаров
от 31,80 р. Корпуса 2,403 товара
от 25,30 р. Блоки питания 1,864 товара
от 29,19 р. Звуковые карты 79 товаров
от 7,75 р. Сетевые адаптеры 326 товаров
от 13,96 р. Оптические приводы 130 товаров
от 20,20 р. ТВ-тюнеры и карты видеозахвата 29 товаров
от 37,79 р.
Техника для печати и дизайна
Принтеры и МФУ 1,657 товаров
от 90,91 р. Кабели для принтеров 149 товаров
от 2,63 р. Сканеры 233 товара
от 226,97 р. Аксессуары для оргтехники 18 товаров
от 49,47 р. Графические планшеты 185 товаров
от 60,45 р. Стилусы и сменные наконечники 124 товара
от 8,00 р. Картриджи 13,791 товар
от 1,08 р. Бумага и материалы для печати 2,771 товар
от 1,68 р. Расходные материалы для ламинаторов и брошюровщиков 677 товаров
от 2,00 р. Ламинаторы 183 товара
от 55,89 р. Брошюровщики 158 товаров
от 71,92 р. Матричные принтеры 28 товаров
от 556,82 р. 3D-принтеры 229 товаров
от 518,00 р. 3D-ручки 205 товаров
от 34,90 р. Расходные материалы для 3D-печати 2,121 товар
от 9,00 р.
Манипуляторы и устройства ввода
Мыши 2,653 товара
от 3,40 р. Клавиатуры 1,600 товаров
от 8,40 р. Игровые контроллеры и аксессуары 629 товаров
от 4,99 р. Графические планшеты 185 товаров
от 60,45 р. Стилусы и сменные наконечники 124 товара
от 8,00 р. Наборы периферии (клавиатура + мышь) 459 товаров
от 12,60 р. Коврики для мыши 1,186 товаров
от 1,80 р.
Хранение данных
SSD 2,753 товара
от 29,99 р. Жесткие диски 1,000 товаров
от 31,80 р. Внешние накопители (HDD и SSD) 1,421 товар
от 79,90 р. Флешки USB 4,026 товаров
от 7,80 р. Карты памяти 1,303 товара
от 6,30 р. Боксы для накопителей 425 товаров
от 11,70 р. Сетевые накопители (NAS) 585 товаров
от 367,26 р. Оптические приводы 130 товаров
от 20,20 р. USB-хабы и док-станции 968 товаров
от 4,95 р. Карт-ридеры 358 товаров
от 2,90 р.
Мультимедиа периферия
Компьютерная акустика 551 товар
от 7,00 р. Наушники 7,503 товара
от 1,39 р. Веб-камеры 243 товара
от 16,59 р. IP-камеры 2,738 товаров
от 15,94 р. Аудиоинтерфейсы 160 товаров
от 77,00 р.
Сетевое оборудование
Беспроводные маршрутизаторы 628 товаров
от 16,18 р. 4G маршрутизаторы 103 товара
от 109,71 р. Беспроводные точки доступа 295 товаров
от 47,79 р. Усилители Wi-Fi 51 товар
от 28,89 р. 4G и 3G-модемы 60 товаров
от 27,00 р. Беспроводные адаптеры 254 товара
от 9,90 р. Сетевые адаптеры (Ethernet) 326 товаров
от 13,96 р. Коммутаторы 2,016 товаров
от 20,60 р. DSL-модемы и маршрутизаторы 93 товара
от 22,22 р. Сетевые накопители (NAS) 585 товаров
от 367,26 р. IP-камеры 2,738 товаров
от 15,94 р. Сетевые кабели 1,810 товаров
от 0,35 р. Инструмент для обжимки кабелей 125 товаров
от 15,82 р. Сети по электропроводке (Powerline) 71 товар
от 72,13 р. Антенны беспроводной связи 317 товаров
от 23,34 р.
Аксессуары к ноутбукам и компьютерам
Рюкзаки для ноутбуков 4,631 товар
от 16,13 р. Сумки для ноутбуков 1,598 товаров
от 9,00 р. Охлаждающие подставки 288 товаров
от 14,60 р. Подставки для ноутбуков, планшетов и телефонов 438 товаров
от 12,26 р. Кабели, адаптеры, разветвители 5,438 товаров
от 0,79 р. Коврики для мыши 1,186 товаров
от 1,80 р. Игровые кресла 1,245 товаров
от 185,15 р. Аккумуляторы для ноутбуков 633 товара
от 68,00 р. Универсальные зарядные устройства 365 товаров
от 23,00 р. Чистящие принадлежности для компьютерной техники 20 товаров
от 3,67 р.
Электропитание
Источники бесперебойного питания 1,703 товара
от 36,00 р. Стабилизаторы и сетевые фильтры 2,349 товаров
от 4,27 р. Аккумуляторы для ноутбуков 633 товара
от 68,00 р. Зарядные устройства 365 товаров
от 23,00 р. Кабели питания 333 товара
от 2,00 р. Аккумуляторы для ИБП 1,101 товар
от 5,00 р.
Игры и программное обеспечение
Видеоигры для ПК 386 товаров
от 61,00 р. Видеоигры для консолей 1,567 товаров
от 5,00 р. Антивирусы и безопасность 263 товара
от 12,00 р. Карты оплаты и подписки 67 товаров
от 17,70 р. Игровая атрибутика 166 товаров
от 15,99 р.
Крупногабаритная техника
Холодильники 5,011 товаров
от 290,00 р. Морозильники 692 товара
от 468,68 р. Стиральные машины 2,670 товаров
от 134,76 р. Сушильные машины 206 товаров
от 1010,50 р. Вытяжки 9,885 товаров
от 79,53 р. Кухонные плиты 2,526 товаров
от 227,57 р. Посудомоечные машины 2,193 товара
от 561,17 р. Винные шкафы 963 товара
от 302,67 р. Аксессуары для крупной бытовой техники 559 товаров
от 4,02 р.
Встраиваемая техника
Варочные панели 5,083 товара
от 161,20 р. Духовые шкафы 3,852 товара
от 347,95 р. Вытяжки 9,885 товаров
от 79,53 р. Посудомоечные машины 1,500 товаров
от 698,99 р. Холодильники 603 товара
от 862,56 р. Стиральные машины 102 товара
от 1134,83 р. Микроволновые печи 580 товаров
от 427,89 р. Кофемашины 142 товара
от 1450,00 р. Измельчители пищевых отходов 75 товаров
от 303,60 р. Аксессуары для встраиваемой техники 559 товаров
от 4,02 р.
Уборка
Пылесосы 4,290 товаров
от 26,50 р. Роботы-пылесосы 708 товаров
от 104,03 р. Стеклоочистители 66 товаров
от 61,47 р. Роботы для мытья окон 37 товаров
от 354,00 р. Пароочистители 108 товаров
от 89,00 р. Электрошвабры, паровые швабры и полотеры 101 товар
от 74,45 р. Электровеники 34 товара
от 52,88 р. Швабры и аксессуары 174 товара
от 7,50 р. Аксессуары для пылесосов, пароочистителей 1,543 товара
от 1,86 р.
Уход за одеждой, пошив
Утюги 3,080 товаров
от 26,00 р. Отпариватели 864 товара
от 26,05 р. Гладильные станции и прессы 64 товара
от 408,00 р. Швейные машины 1,259 товаров
от 63,63 р. Оверлоки 192 товара
от 458,30 р. Вышивальные и швейно-вышивальные машины 74 товара
от 1562,73 р. Машинки для удаления катышков 121 товар
от 7,07 р. Электрические сушилки для обуви 50 товаров
от 10,24 р. Аксессуары для утюгов, гладильных систем 17 товаров
от 2,85 р.
Климатическая техника
Кондиционеры 1,221 товар
от 480,00 р. Водонагреватели 2,010 товаров
от 64,80 р. Обогреватели 2,457 товаров
от 38,00 р. Увлажнители воздуха 952 товара
от 21,85 р. Отопительные котлы 2,819 товаров
от 146,51 р. Вентиляторы и охладители воздуха 820 товаров
от 10,61 р. Очистители и мойки воздуха 537 товаров
от 33,33 р. Приточные проветриватели 90 товаров
от 58,95 р. Метеостанции, гигрометры и термогигрометры 418 товаров
от 14,00 р. Электрокамины 3,202 товара
от 106,87 р. Осушители воздуха 97 товаров
от 59,00 р. Электронные уничтожители насекомых 202 товара
от 4,88 р. Аксессуары для климатической техники 129 товаров
от 8,96 р.
Приготовление пищи
Микроволновые печи 1,838 товаров
от 142,09 р. Мультиварки 889 товаров
от 51,00 р. Настольные плиты 1,025 товаров
от 23,96 р. Мини-печи 981 товар
от 64,63 р. Тостеры 931 товар
от 34,23 р. Вафельницы 334 товара
от 37,73 р. Сэндвичницы 321 товар
от 29,96 р. Аэрогрили 168 товаров
от 119,00 р. Хлебопечки 218 товаров
от 156,03 р. Электрогрили 679 товаров
от 46,66 р. Электрошашлычницы 107 товаров
от 72,37 р. Пароварки 106 товаров
от 59,15 р. Йогуртницы и мороженицы 148 товаров
от 36,67 р. Фритюрницы 133 товара
от 72,08 р. Блинницы 89 товаров
от 40,14 р. Яйцеварки 39 товаров
от 32,93 р. Аксессуары для кухонной техники 789 товаров
от 1,90 р.
Приготовление кофе и чая
Кофемашины 948 товаров
от 352,00 р. Кофеварки 1,185 товаров
от 23,90 р. Капсульные кофеварки 349 товаров
от 183,49 р. Электрочайники и термопоты 7,067 товаров
от 18,56 р. Чайники 2,158 товаров
от 15,43 р. Заварочные чайники, кофеварки, френч-прессы 2,458 товаров
от 8,93 р. Кофемолки 683 товара
от 25,11 р. Вспениватели молока 133 товара
от 7,33 р. Кофе в зернах 1,262 товара
от 9,27 р. Молотый кофе 581 товар
от 6,90 р. Кофе в капсулах 462 товара
от 1,40 р. Аксессуары для кофемашин, кофеварок, чайников 170 товаров
от 1,90 р. Кружки, чашки, стаканы для горячих напитков 2,005 товаров
от 1,19 р. Посуда для кофейных напитков 114 товаров
от 10,50 р.
Подготовка и обработка продуктов
Блендеры 2,962 товара
от 28,60 р. Кухонные комбайны, машины и планетарные миксеры 1,028 товаров
от 77,05 р. Мясорубки 1,184 товара
от 70,09 р. Ручные миксеры 860 товаров
от 24,45 р. Соковыжималки 1,149 товаров
от 31,88 р. Сушилки для овощей и фруктов 461 товар
от 47,00 р. Кухонные весы 1,680 товаров
от 8,27 р. Ломтерезки 60 товаров
от 104,41 р. Измельчители (чопперы) 343 товара
от 16,90 р. Вакуумные упаковщики 140 товаров
от 66,20 р. Маринаторы 6 товаров
Аксессуары для кухонной техники 789 товаров
от 1,90 р.
Уход за волосами и телом
Машинки для стрижки волос 1,910 товаров
от 7,47 р. Плойки, стайлеры, щипцы 2,242 товара
от 11,55 р. Фены 2,620 товаров
от 15,36 р. Электрические зубные щетки и ирригаторы 870 товаров
от 23,00 р. Мужские электробритвы 853 товара
от 18,64 р. Женские электробритвы и эпиляторы 517 товаров
от 11,54 р. Напольные весы 1,911 товаров
от 19,00 р. Гидромассажные ванночки 77 товаров
от 45,67 р. Маникюрные и педикюрные наборы 418 товаров
от 6,00 р. Аксессуары к товарам для красоты и здоровья 405 товаров
от 5,40 р.
Техника для здоровья
Ингаляторы 81 товар
от 11,10 р. Электрические зубные щетки и ирригаторы 870 товаров
от 23,00 р. Тонометры 201 товар
от 5,94 р. Термометры 68 товаров
от 10,80 р. Глюкометры 69 товаров
от 3,08 р. Пульсометры, пульсоксиметры 74 товара
от 43,51 р. Контактные линзы 2,390 товаров
от 1,50 р. Растворы для линз 35 товаров
от 8,20 р. Аксессуары к товарам для красоты и здоровья 405 товаров
от 5,40 р.
Аксессуары и сопутствующие товары
Сушилки для белья 729 товаров
от 6,00 р. Гладильные доски 1,249 товаров
от 15,00 р. Средства для стирки и ухода за бельем 989 товаров
от 1,78 р. Средства для посудомоечных машин 200 товаров
от 4,99 р. Аксессуары для кофемашин, кофеварок, чайников 170 товаров
от 1,90 р. Аксессуары для блендеров, комбайнов, мясорубок 319 товаров
от 10,00 р. Аксессуары для вакуумных упаковщиков 62 товара
от 15,98 р. Аксессуары для мультиварок, аэрогрилей 92 товара
от 9,85 р. Сменные панели для сэндвичниц 58 товаров
от 20,42 р. Аксессуары для зубных щеток и ирригаторов 153 товара
от 7,94 р. Аксессуары для электробритв и машинок 191 товар
от 8,00 р. Аксессуары для приборов по уходу за кожей 53 товара
от 11,40 р. Сменные лезвия для бритвенных станков 139 товаров
от 1,10 р. Аксессуары для пылесосов 1,515 товаров
от 1,86 р. Аксессуары для пароочистителей 25 товаров
от 27,12 р. Аксессуары для крупной бытовой и встраиваемой техники 559 товаров
от 4,02 р. Аксессуары для утюгов, гладильных систем 17 товаров
от 2,85 р. Аксессуары для климатической техники 129 товаров
от 8,96 р.
Инструмент
Электродрели и строительные миксеры 1,203 товара
от 53,00 р. Перфораторы 1,110 товаров
от 89,00 р. Наборы ручных инструментов 9,213 товаров
от 0,90 р. Шуруповерты, гайковерты, электроотвертки 3,088 товаров
от 30,90 р. Аккумуляторы и зарядные устройства для инструмента 1,144 товара
от 31,97 р. Дрели-миксеры 190 товаров
от 135,00 р. Угловые шлифмашины (болгарки) 1,702 товара
от 59,53 р. Шлифмашины 942 товара
от 54,46 р. Полировальные машины 72 товара
от 109,50 р. Мультифункциональные шлифмашины 171 товар
от 101,91 р. Дисковые пилы 669 товаров
от 113,89 р. Сабельные пилы 182 товара
от 103,00 р. Лобзики 561 товар
от 51,00 р. Рубанки 286 товаров
от 95,20 р. Строительный, слесарный, монтажный инструмент 4,077 товаров
от 0,38 р. Органайзеры и системы хранения инструментов 1,059 товаров
от 4,46 р. Фрезеры 204 товара
от 91,58 р. Промышленные фены 273 товара
от 44,00 р. Термоклеевые пистолеты 163 товара
от 8,28 р. Граверы 159 товаров
от 34,00 р. Хозяйственные пылесосы 400 товаров
от 128,85 р. Краскораспылители 191 товар
от 55,62 р. Штроборезы 68 товаров
от 224,13 р. Плиткорезы 424 товара
от 11,00 р. Паяльники и паяльные лампы 249 товаров
от 9,27 р. Аппараты для сварки труб 113 товаров
от 31,92 р. Электрические отбойные молотки 165 товаров
от 327,09 р. Электрические ножницы по металлу 47 товаров
от 141,72 р. Скобозабиватели, гвоздезабиватели, степлеры 194 товара
от 13,73 р. Диагностические тепловизоры и пирометры 106 товаров
от 25,68 р.
Оснастка для электроинструмента
Биты, головки, насадки, держатели 2,977 товаров
от 0,42 р. Сверла, буры, зенкеры 3,972 товара
от 0,62 р. Зубила для перфораторов и отбойных молотков 131 товар
от 4,58 р. Пильные диски 854 товара
от 19,19 р. Пильные полотна 526 товаров
от 2,04 р. Отрезные диски 932 товара
от 0,83 р. Шлифовальные диски, насадки, листы 994 товара
от 1,04 р. Шлифовальные чашки 60 товаров
от 30,08 р. Фрезы 3,031 товар
от 4,29 р. Щетки для электроинструмента 226 товаров
от 2,09 р. Коронки 1,012 товаров
от 6,32 р. Оснастка для граверов 386 товаров
от 7,02 р. Насадки для размешивания растворов 29 товаров
от 46,00 р. Скобы, штифты, гвозди забивные 118 товаров
от 2,23 р. Клеевые и пластиковые стержни 97 товаров
от 2,13 р. Патроны и переходники для электроинструмента 80 товаров
от 12,90 р. Запчасти для электроинструмента 23 товара
от 8,00 р.
Строительное оборудование
Сварочные аппараты 1,673 товара
от 122,00 р. Компрессоры 1,416 товаров
от 208,00 р. Лазерные нивелиры 607 товаров
от 23,94 р. Тепловые пушки 1,145 товаров
от 59,00 р. Генераторы 1,438 товаров
от 262,25 р. Бетономешалки 305 товаров
от 375,00 р. Сварочные маски 287 товаров
от 13,55 р. Хозяйственные пылесосы 400 товаров
от 128,85 р. Строительные тачки 193 товара
от 48,68 р. Лестницы и стремянки 1,909 товаров
от 36,00 р. Лазерные дальномеры 291 товар
от 50,34 р. Виброплиты 218 товаров
от 239,58 р. Отбойные молотки 202 товара
от 50,45 р. Электро- и бензорезы 52 товара
от 895,62 р. Мотопомпы 311 товаров
от 248,16 р.
Напольные покрытия
Ламинат 4,492 товара
от 5,70 р. Линолеум 1,612 товаров
от 8,80 р. Виниловые полы 1,458 товаров
от 44,90 р. Плитка 4,811 товаров
от 7,80 р. Паркетная доска 3,716 товаров
от 76,20 р.
Сантехника
Кухонные мойки 17,083 товара
от 31,55 р. Смесители 34,573 товара
от 5,65 р. Ванны 7,822 товара
от 185,60 р. Экраны под ванну 2,392 товара
от 21,00 р. Шторки и карнизы для ванн и поддонов 1,574 товара
от 14,01 р. Полотенцесушители 8,116 товаров
от 45,54 р. Душевые кабины 13,410 товаров
от 187,00 р. Умывальники 8,272 товара
от 30,60 р. Гигиенические души 332 товара
от 7,51 р. Пьедесталы для умывальников 281 товар
от 29,62 р. Сифоны 2,676 товаров
от 0,77 р. Унитазы 5,723 товара
от 81,30 р. Биде 628 товаров
от 89,00 р. Инсталляции для унитазов, раковин, биде и писсуаров 556 товаров
от 184,71 р.