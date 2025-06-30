ноутбучная мышь, беспроводная радио, сенсор оптический 1000 dpi, 3 кнопки, колесо с нажатием и отклонением, цвет голубой
Владелец торговой марки
✕
Рекомендуем купить
от 99,00 р.
–17%
Суперцена
Мы каждый день анализируем цены и помечаем все выгодные предложения за последние 60 дней
Мы каждый день анализируем цены и помечаем все выгодные предложения за последние 60 дней
Выбор покупателей
от 12,49 р.
–13%
Суперцена
Мы каждый день анализируем цены и помечаем все выгодные предложения за последние 60 дней
Мы каждый день анализируем цены и помечаем все выгодные предложения за последние 60 дней
от 129,00 р.
–17%
Суперцена
Мы каждый день анализируем цены и помечаем все выгодные предложения за последние 60 дней
Мы каждый день анализируем цены и помечаем все выгодные предложения за последние 60 дней
Характеристики
Основные
|Интерфейс подключения мыши
|беспроводная радио
|Тип
|мышь
|Размер мыши
|ноутбучная
|Тип сенсора
|оптический
|Максимальное разрешение сенсора
|1 000 dpi
|Материал корпуса
|пластик
|Подсветка
|Цвет
|голубой
Технические характеристики
|Изменяемое разрешение
|Количество кнопок
|3
|Дополнительные кнопки
|Количество колёс прокрутки
|1
|Тип колеса прокрутки
|с нажатием и отклонением
|Тихий клик
|Коврик в комплекте
|Комплектация
|1 батарейка AA, USB-приемник, документация
Питание
|Питание мыши
|1 x AA
Размеры и вес мыши
|Длина
|99 мм
|Ширина
|60 мм
|Высота
|39 мм
|Вес
|75.2 г
Метки
|Метки
|с тихим кликом (бесшумные кнопки)
Заметили неточность в описании?
Вышеприведенная информация получена из открытых источников, в том числе с официальных сайтов и из каталогов производителей.
При получении заказа ОБЯЗАТЕЛЬНО обращайте внимание на важные для вас параметры и характеристики приобретаемого товара.
В случае выявления несовпадений в описании товара вы можете обратиться за консультацией и помощью в нашу службу поддержки.
Все опубликованные в данном каталоге материалы являются собственностью ООО «Онлайнер», любая публикация или копирование (полное или частичное) без предварительного согласия запрещены.