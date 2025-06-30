Вход
Мышь Logitech M221 (голубой)

Logitech M221 (голубой)
1 отзыв Оставить отзыв

ноутбучная мышь, беспроводная радио, сенсор оптический 1000 dpi, 3 кнопки, колесо с нажатием и отклонением, цвет голубой

Владелец торговой марки
Все варианты:
от 44,99 р.
33 предложения График цен
Разместить объявление
Характеристики

Основные
Интерфейс подключения мыши беспроводная радио
Тип мышь
Размер мыши ноутбучная
Тип сенсора оптический
Максимальное разрешение сенсора 1 000 dpi
Материал корпуса пластик
Подсветка
Цвет голубой
Технические характеристики
Изменяемое разрешение
Количество кнопок 3
Дополнительные кнопки
Количество колёс прокрутки 1
Тип колеса прокрутки с нажатием и отклонением
Тихий клик
Коврик в комплекте
Комплектация 1 батарейка AA, USB-приемник, документация
Питание
Питание мыши 1 x AA
Размеры и вес мыши
Длина 99 мм
Ширина 60 мм
Высота 39 мм
Вес 75.2 г
Метки
Метки с тихим кликом (бесшумные кнопки)
